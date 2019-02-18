Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kardeşinden, ünlü yıldızın karısına tepki! 'Ah benim zavallı kardeşim'
Inter'de Rapid Wien deplasmanına gitmek istemeyen ve kadroya alınmayan Mauro Icardi konusunda yıldız ismin kız kardeşi de topa girdi.
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İtalya kulübü Inter, bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yapılan Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin kaptanlığının alındığını açıklamıştı.
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Inter Kulübü, Icardi'nin yerine Sloven kaleci Samir Handanovic'in takım kaptanlığına getirildiğini duyurdu.Ayrıca Icardi'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile yarın yapılacak ilk maçın kadrosuna dahil edilmediği de belirtildi.
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Yıldız futbolcunun kızkardeşi Ivana Icardi, başarılı forvetin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara'yı krizin baş aktörü olarak gördüğünü söyledi.
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"Ah benim zavallı kardeşim..."
Twitter'da konuyla ilgili yorum yapan Ivana Icardi, "Ah benim zavallı kardeşim. Neden hala buna izin veriyorsun?
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Arkanda ciddi biri olsaydı bunlar olmazdı. Inter bu tür olaylara, davranışlara izin vermez." yazdı.
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Wanda Nara, Arjantinli futbolcunun Inter ile sözleşme yenileme sürecinde yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkat çekmişti.
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Öhce Inter'le sözleşme yenilemelerinin zor olduğunu çünkü iki önemli teklif aldıklarını açıklayan Wanda...
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Daha sonra yaptığı açıklamada, Inter'le bir sıkıntı yaşamadıklarını ve yeni sözleşme imzalayacaklarını söylemişti.
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Wanda'nın bu çelişkili söylemleri Icardi ile Inter arasında ilişkilerin gerginleşmesine neden olmuştu.
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Özellikle Inter taraftarları yıldız futbolcunun henüz sözleşme yenilemesinde suçu Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'da bularak büyük tepki gösteriyordu.
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Yıldız futbolcunun Rapid Wien deplasmanına gitmek istememesiyle başlayan ve kaptanlığının elinden alınmasıyla devam sürecede, Icardi'nin kız kardeşi de Wanda Nara'ya karşı tepkisiz kalamayan isimler arasına katıldı.
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Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Inter formasıyla 6 sezonda 122 golü bulunuyor... (VİDEO)