Ünlü yıldızın gözyaşları! Veda öncesi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor tarihinin ünlü yıldızlarından tenisçi Andy Murray, gözyaşlarına boğuldu.
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Murray, düzenlediği basın toplantısında hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. İşte hüzünlü anların yaşandığı o toplantıdaki detaylar...
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Kariyerinde üç grand slam şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, kalçasındaki sakatlıktan dolayı çektiği acılara daha fazla dayanamayacağını ve Avustralya Açık'ın son turnuvası olabileceğini duyurdu.
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Melbourne kentinde 14-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık için hazırlıklarını sürdüren ve ilk maçını tek erkelerdeki 22 numaralı seri başı İspanyol Roberto Bautista Agut ile oynamaya hazırlanan Andy Murray, sakatlığıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
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Avustralya Tenis Merkezi'ndeki toplantıda kalçasındaki sakatlık yüzünden acı çektiğini belirten ve tenis oynamakta zorlandığını aktaran Murray, yaşadığı süreci anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.
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Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan eski dünya 1 numarası Murray, Avustralya Açık'ın katıldığı son turnuva olabileceğini vurgulayarak, "Kendimi iyi hissetmiyorum. Uzun zamandır mücadele ediyorum. Yaklaşık 20 aydır çok acı çekiyorum. Kalçamın iyileşmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yaptım fakat işe yaramadı. Wimbledon, tenisi bırakmak istediğim yerdi ancak bunu yapabileceğimden emin değilim. Avustralya Açık'ın son turnuvam olabileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
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Avustralya Açık'ın düzenleneceği Melbourne Park'ta dün tek erkeklerdeki 1 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic ile antrenman maçı oynayan ve ilk seti 6-1 kaybettikten sonra, ikinci sette 4-1 gerideyken oyunu bırakan Murray, 2017 yılında yaşadığı sakatlığın ardından Ocak 2018'de ameliyat olmuştu.
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Sakatlığı sonrası tek erkeklerde 230. sıraya gerileyen Murray, Avustralya Açık'ta İspanyol Roberto Bautista Agut ile 14 Ocak'ta ilk maçını oynayacak.