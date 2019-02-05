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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: AP, AFP Spor, Reuters
05 Şubat 2019 - 11:18,

Ünlü teknik direktör dünyaya rezil oldu!

Rusya'da düzenlenen Avangard Omsk-SKA Saint Petersburg buz hokeyi takımlarının karşılaşmasına dünyaca ünlü isim Jose Mourinho katıldı.

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Manchester Untied'ın eski hocası Mourinho başlama atışı için sahaya çıktı.

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Portekizli deneyimli hoca sahada ise talihsiz bir an yaşadı.

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56 yaşındaki teknik adam, sahada halı serili olmasına rağmen buz sahada dengede duramadı ve yere düştü.

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Mourinho'nun düştüğü an objektiflere böyle yanısıdı. Mou'nun düşmesi akıllara Noel öncesi buna benzer yaşadığı kazayı akıllara getirdi.

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Magic Man olarak bilinen SKA'nın yıldızı Pavel Datsyuk, Mourinho'nun yerden kalkmasına yardımcı oldu.

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Mourinho'nun ciddi bir sakalığı bulunmadığı öğrenildi.

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İşte o anlar...

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Mourinho'nun eski öğrencisi Ronaldo, İtalya'da büyülemeye devam ediyor...

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