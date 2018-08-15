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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ünlü teknik adamların dudak uçuklatan saatleri
Futbol

Ünlü teknik adamların dudak uçuklatan saatleri

Premier Lig'de ilk hafta maçları oynandı. Ada basınında ise teknik direktörler ilginç bir konuyla gündeme geldiler.

The SUN
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İşte ünlü teknik adamlardaki o detaylar

The SUN
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Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho Hublot Big Bang Unico 45mm saatiyle... Fiyatı15.909 Sterlin

The SUN
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Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino... Expedition Charles Darwin saatinin değeri 7.352

The SUN
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Manchester City'nin hocası Pep Guardiola Richard Mille marka saat ile görüntülendi. Ünlü hocanın saati 150.000 Sterlin...

The SUN
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Chelsea'nin teknik adamı Maurizio Sarri Panerai Luminor Power Reserve saatini böyle sergiledi. Saatin değeri 6.000 Sterlin

The SUN
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Wolverhampton Wanderers FC hocası Nuno Espírito Santo'nun Tag Heuer saati 1.250 Sterlin

The SUN
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Crystal Palace FC hocası Roy Hodgson, ligde oynanan ilk maça Hublot Big Bang saati ile geldi. Ünlü teknik adamının saatinin fiyatı 25.200 Sterlin

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Fulham FC Teknik Direktörü Slavisa Jokanovic 5.950 Sterlin değerindeki Rolex Explorer II saatini kullandı.

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Bournemouth patronu Eddie Howe Apple Watch Series 3'ü ile objetiflere yansıdı. Saatin satış fiyatı 329 Sterlin

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Huddersfield hocası David Wagner 100 Sterlin değerindeki Casio G-Shock saat ile...

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Liverpool'un ünlü hocası Klopp, 5.500 Sterlin değerindeki IWC Aquatimer Ceratanium saatini kullandı.

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West Ham'ı çalıştıran Manuel Pellegrini 3.600 Sterlin değerindeki IWC Schaffhausen Pilot saatiyle

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Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un hocası Marco Silva, 9.010 Sterlin değerindeki Cvstos Challenge II Chrono saati ile dikkatleri çekti.

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