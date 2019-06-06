Ünlü teknik adam transferi açıkladı: Alper Potuk...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜnlü teknik adam transferi açıkladı: Alper Potuk...
GeriFutbol Ünlü teknik adam transferi açıkladı: Alper Potuk...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Ajansspor
06 Haziran 2019 - 15:23,

Ünlü teknik adam transferi açıkladı: Alper Potuk...

Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyemeyen Alper Potuk, uzun sözleşmesinden dolayı gönderilemiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/16

Alper Potuk gibi örnekler can sıkıyor. 2013-14 sezonu başında transfer edilen Alper'in sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.

2/16

28 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşı net olarak 1.8 milyon Euro, bonus ve primlerle 2 milyon Euro'yu aşarak 2.2 milyon Euro'ya kadar ulaşıyor.

3/16

2013'te 7.2 milyon Euro bonservisle Eskişehirspor'dan alınan yıldız oyuncu, toplamda 206 maçta 17 gol, 28 asisti buldu.

4/16

Özellikle bu sezon takım kötü bir dönemden geçerken en çok tepki gören isimlerden biri de Alper oldu.

5/16

Alper yüklü sözleşmesini bırakıp sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemiyor.

6/16HAVALİMANI SKANDALI

HAVALİMANI SKANDALI

Oyuncu Tuvana Türkay ile 3 yıldır birlikte olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, önceki gece THY uçağıyla Dalaman’a gidecekti. İstanbul Havalimanı’na erken gelen Tuvana Türkay uçağa geçti.

7/16

Kalkışa 4 dakika kala alana gelen Potuk, yetişemeyeceğini anlayınca Tuvana Türkay’ı aradı, “Uçaktan in, rötara girsin” dedi. Sevgilisinin dediğini yapan oyuncu hem uçağı rötara soktu, hem de sosyal medyadan “Beni uçağa almıyorlar” diye şikayet etti. Bu skandal hareket Alper'i camia gözünde bir kademe daha küçük düşürdü.

8/16ÇALIMBAY İSTİYOR

ÇALIMBAY İSTİYOR

Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay’ın yeni adresi belli oldu. Sivasspor'la prensipte anlaştığını belirten tecrübeli teknik adam, Aatif ve Alper Potuk'u transfer etmek istediğini söyledi.

9/16

Çalımbay şu ifadeleri kullandı;

“Sivasspor’la prensipte anlaştık. Yarın son görüşmelerimizin ardından resmi imzalar atılacak. Şu anda Sivas’tayım. Sivas benim memleketim, teklif Sivas’tan gelince çok farklı oluyor.”

10/16

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Rıza Çalımbay, Sivasspor’la anlaştığını açıkladı.

11/16

“Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim. Emre Kılınç’ı çok beğeniyorum, Emre bu sezon önemli işlere imza attı. Emre’nin önünü kapatmak istemem fakat takımda kalmasını isterim.”

12/16
13/16
14/16
15/16
16/16

iddaa’da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Ünlü teknik adam transferi açıkladı: Alper Potuk...
NBA Finali'nde dikkat çeken olay! Lowry...
Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı! Tecavüz iddiası...
"Beşiktaş'ın çocuğu" gönderiliyor