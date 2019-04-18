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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: AP - Twitter
18 Nisan 2019 - 16:32,

Ünlü sporcu ameliyat oldu, komaya girdi!

ABD'li ünlü kafes dövüşçüsü Angela Magana, hayati bir tehlike ile karşı karşıya. Ünlü sporcunun hayranları, ameliyat masasındaki talihsizlik sonrasında hayati tehlike içersinde...

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Haberin detayları şu şekilde...

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UFC'den Combate Americans organizasyonuna geçen Angela Mangana, idmanda ağrı çektiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede tetkikleri yapılan sporcuya bel fıtığı teşhisi kondu ve acilen ameliyat olması telkin edildi.

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Porto Riko'daki San Juan Üniversitesi hastanesinde ameliyata giren Mangana, operasyondan önce keyifliydi ve sosyal medya hesabından hayranları için videolar yolladı...

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Ameliyattan 20 saat sonra gelen bir twit ise adeta soğuk duş etkisi yarattı. Oyuncunun staff ekibinin attığı mesajda, Angela'nın uyanamadığı yazıyordu.

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Operasyon esnasında gerçekleşen bir karışıklıktan ötürü, 35 yaşındaki sporcunun komaya girdiği duyuruldu.

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Operasyon esnasında gerçekleşen bir karışıklıktan ötürü, 35 yaşındaki sporcunun komaya girdiği duyuruldu.

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Olay sonrası hastanede kırmızı alarm verildi. 16 Nisan'dan bu yana komada bulunan sporcu için yapılan son açıklama sonunda az da olsa umut ışığı belirdi.

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Mangana'nın ellerini, ayaklarını oynattığı ve gözünü kırptığı ifade edildi. Gelişmeler merakla takip ediliyor...

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