Ünlü spikere ahlaksız tezahüratın ardından bir şok daha!

"Kızlarımla yaşıt olan güzel bir kadına karşı hiçbir olumsuz tavrım yok" diyen Collovati, "Ben, kadın vücudunun nesnelleşmesine karşı savaşıyorum. İhtiyacı olan şey, kendisini yayınlara iyi hazırlamak ve iyi bir gazeteci olduğunu kanıtlamak ancak o kendisini sütyen boyutuyla ifade etmeye çalışıyor. Bizler, şovenist bir zihniyetin suç ortağıyız" ifadelerini kullandı.