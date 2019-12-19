Ünlü spikere ahlaksız tezahüratın ardından bir şok daha!
Geçtiğimiz günlerde, Napoli taraftarlarının ahlaksız tezahüratına maruz kalan ünlü spor spikeri Diletta Leotta, İtalyan eski futbolcu Fulvio Collovati'nin eşi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçta, taraftarların vücudu ile ilgili ahlaksız tezahüratlar yaptığı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Eski İtalya Milli Takımı oyuncusu Fulvio Collovati'nin eşi Caterina Collovati, bir televizyon programında Leotta'nın mesleğindeki başarısıyla değil, güzelliği ve çekiciliği ile ön plana çıktığını söyledi.
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"Kızlarımla yaşıt olan güzel bir kadına karşı hiçbir olumsuz tavrım yok" diyen Collovati, "Ben, kadın vücudunun nesnelleşmesine karşı savaşıyorum. İhtiyacı olan şey, kendisini yayınlara iyi hazırlamak ve iyi bir gazeteci olduğunu kanıtlamak ancak o kendisini sütyen boyutuyla ifade etmeye çalışıyor. Bizler, şovenist bir zihniyetin suç ortağıyız" ifadelerini kullandı.
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Program sunucusu Giorgia Rossi ise Collovati'nin Leotta ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "O bir gazeteci değil, sunucu. Bir basın kartı yok ve ne yapacağını özgürce seçiyor" dedi.
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Collovati, Rossi'ye ''Evet, aslında öyle ama bir gazeteci olarak çalışıyor, mikrofonu alıp sorular soruyor'' yanıtını verdi.
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2016 yılında çıplak fotoğrafları sızdırılan Leotta, ''Bazen ne yapsam viral olacakmış gibi hissediyorum. Spora gitsem de dans etmeye gitsem de iCloud'dan çalınan fotoğraflarımla ilgili ise dava açtım. Sadece kendi özel yaşamım değil, bütün kadınlar için dava açtım'' demişti.
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Güzel spiker daha önce yaptığı açıklamada, "Bazen yaptığım her şey viral oluyormuş gibi hissediyorum. Spor salonunda da olsam kulüpte dans etsem de böyle hissediyorum. O yüzden şaşırmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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Gazeteciliğin çocukluğumdan beri hayali olduğunu ifade eden Leotta, "Arkadaşlarımla maçların ardından kendi aramızda röportaj yapardık. Çok iyi oyuncuların dışında Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi teknik direktörler ile tanışma imkanım oldu.
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Güzel sunucunun Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
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