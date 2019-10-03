Ünlü spikerden Ataman'a tarihi sitem

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Ünlü basketbol spikeri Murat Murathanoğlu, hayat hikâyesini ‘Salondaki En Kötü Koltuk’ ismiyle kitaplaştırdı. Mundi Yayınevi’nde çıkan kitapta Murathanoğlu, Türkiye’den Amerika ve oradan tekrar Türkiye’ye uzanan yaşam öyküsünü kaleme alıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kariyerinin farklı aşamalarından basketbol dünyasında karşılaştığı çok sayıda kişilerle ilişkilerini samimi bir dille anlatan Murathanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe şampiyonluk serisinde uğradığı protestolara da geniş yer veriyor.
2
Oldukça duygusal bir dil kullanan Murathanoğlu, dönemin Galatasaray Koç’u Ergin Ataman’a olan kırgınlığını da kitabında yer veriyor.
3
Fenerbahçe’nin Eurolig’de CSKA Moskova ile oynadığı final maçını anlatan ve hakem hatalarına yayında büyük tepki gösteren Murathanoğlu, bu nedenle Türkiye’de bazı çevrelerce “Abarttı” eleştirilerine maruz kalmıştı.
4
Ünlü spiker de kitabında bunu anlatarak, eleştirenlerden birinin de Ufuk Sarıca olduğunu belirtiyor. Sarıca’nın kendisine “Amerikalı bu kez biraz abartmadın mı” diye mesaj attığını yazan Murathanoğlu, bunun üzerine maçı bir daha izlediğini ama hakem skandalı konusunda fikrinin değişmediğini yazıyor.
5
Bu maçtan sonra bir kendisine yönelik bir Fenerbahçelilik algısı oluşturulduğunu ve Galatasaraylı taraftarların da hedefi haline geldiğini belirten Murathanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe final serisi sırasında Abdi İpekçi’de maç anlatımı sırasında yapılan küfürlü tezahüratlara ve saldırıya maruz kaldığını vurguluyor.
6
Güçlükle tuvalete kaçabildiğini ama orada da kalabalık bir taraftar grubunun kendisine hakaretler edip tükürdüğünü anlatan Murathanoğlu, GSTV’nin iki kadın muhabirinin de kendisini maç öncesi hedef gösteren yayınlar yaptığını kaydediyor.
7
O gün İpekçi’de yaşadıklarından sonra Ergin Ataman’ın kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunmadığını belirten Murathanoğlu, “Saatler sonra Abdi İpekçi Spor Salonu’nu azılı bir suçlu gibi, polis korumasında terk ediyordum. Yayın arabasına ulaştığımda, yan tarafta yayın yapan Galatasaray TV ekibini gördüm.
8
Yayından çıktıklarında oradaki iki kadına,’Siz miydiniz beni hedef gösteren’ diye hesap sordum. Tam o sırada, yanımızdan geçen Ergin Ataman’ı fark ettim.
9
Göz göze geldik, yüzüne kocaman bir gülümseme oturdu ve kafasını çevirip arabasına doğru yürümeye devam etti. Hayatımda ilk kez bu mesleği seçtiğime pişman olmuştum” dedi…
10
11
Anadolu Efes, ligde geçen sezon Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurarak tam 10 yıl sonra yeniden şampiyon olmuştu...