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Ünlü oyuncu porno yıldızı ile takipleşti
Futbol
Ünlü oyuncu porno yıldızı ile takipleşti
Bayern Münih
'in yıldızı
James Rodriguez
'in Twitter'dan yaptığı takip güne damga vurdu.
Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
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Real Madrid'den Bayern Münih'e transfer olan James Rodriguez Twitter'dan öyle bir takip yaptı ki...
Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
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39 yaşındaki ünlü porno yıldızı Kendra Lust'ı Kolombiyalı yıldız takip etti. Kendra Lust da bu takibe geri döndü.
Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
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James Rodriguez Twitter adresinde sadece 292 kişiyi takip ediyor.
Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
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Ünlü porno yıldızı bir polis memuruyla evli. Kendra Lust hemşirelik eğitimine devam etmek için bir striptizci oldu ve yedi yıl hemşire olarak çalışmaya devam etti.
Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
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Daha sonra 2012'de porno sektörüne girmeden önce bir web kamerası modeli olarak çalışmaya başladı.
Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
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Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
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Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
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Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
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Spor Arena Haber
03.01.2018 - 10:26
SON GÜNCELLEME
03.01.2018 - 10:26
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Bayern Münih
James Rodriguez
Kendra Lust
porno
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