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Futbol

Ünlü oyuncu porno yıldızı ile takipleşti

Bayern Münih'in yıldızı James Rodriguez'in Twitter'dan yaptığı takip güne damga vurdu.

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Real Madrid'den Bayern Münih'e transfer olan James Rodriguez Twitter'dan öyle bir takip yaptı ki...

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39 yaşındaki ünlü porno yıldızı Kendra Lust'ı Kolombiyalı yıldız takip etti. Kendra Lust da bu takibe geri döndü.

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James Rodriguez Twitter adresinde sadece 292 kişiyi takip ediyor.

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Ünlü porno yıldızı bir polis memuruyla evli. Kendra Lust hemşirelik eğitimine devam etmek için bir striptizci oldu ve yedi yıl hemşire olarak çalışmaya devam etti.

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Daha sonra 2012'de porno sektörüne girmeden önce bir web kamerası modeli olarak çalışmaya başladı.

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Bayern MünihJames RodriguezKendra Lustporno

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