« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Futbol
Basketbol
Voleybol
eSpor
Yazarlar
Canlı Skor
Videolar
Diğer
Fikstür
Puan Durumu
Motor Sporları
Diğer Sporlar
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Futbol
Haberler
>
Spor Haberleri
>
Futbol
>
Ünlü oyuncu 70 yaşında bakın nasıl görünüyor...
Futbol
Ünlü oyuncu 70 yaşında bakın nasıl görünüyor...
Dünyaca ünlü
futbol
yıldızları uygulama ile 70 yaşına getirilirse...
Spor Arena Haber
11.01.2018 - 09:40
SON GÜNCELLEME
12.01.2018 - 07:58
Spor Arena Haber
11.01.2018 - 09:40
SON GÜNCELLEME
12.01.2018 - 07:58
1 / 7
İşte futbolcuların 70 yaşındaki halleri...
Spor Arena Haber
11.01.2018 - 09:40
SON GÜNCELLEME
12.01.2018 - 07:58
2 / 7
Cristiano Ronaldo
Spor Arena Haber
11.01.2018 - 09:40
SON GÜNCELLEME
12.01.2018 - 07:58
3 / 7
David De Gea
Spor Arena Haber
11.01.2018 - 09:40
SON GÜNCELLEME
12.01.2018 - 07:58
4 / 7
N'Golo Kante
Spor Arena Haber
11.01.2018 - 09:40
SON GÜNCELLEME
12.01.2018 - 07:58
5 / 7
Sergio Agüero
Spor Arena Haber
11.01.2018 - 09:40
SON GÜNCELLEME
12.01.2018 - 07:58
6 / 7
Eden Hazard
Spor Arena Haber
11.01.2018 - 09:40
SON GÜNCELLEME
12.01.2018 - 07:58
7 / 7
Harry Kane
Futbol
ronaldo
agüero
kane
PAYLAŞ
CANLI SKOR CEBİNDE!
Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.
SMS GÖNDERİLDİ!
Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER