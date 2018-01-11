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Futbol

Ünlü oyuncu 70 yaşında bakın nasıl görünüyor...

Dünyaca ünlü futbol yıldızları uygulama ile 70 yaşına getirilirse...

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İşte futbolcuların 70 yaşındaki halleri...

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Cristiano Ronaldo

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David De Gea

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N'Golo Kante

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Sergio Agüero

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Eden Hazard

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Harry Kane

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