Olay sözler: Beni istediklerini söylediler, Fatih hoca...
Teknik direktör Yılmaz Vural, canlı yayında Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda önemli açıklamalar yaptı.
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Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural Habertürk televizyonuna konuk oldu. Tecrübeli hoca birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. İşte Vural'ın açıklamalarından satır başları:
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Galatasaray'da Tudor'un ayrılığı sonrası size telefon geldi mi?
''Direkt yönetimden bir şey gelmedi ama arayanlar oldu. Bana dediler ki, ''Yönetimin yarısından fazlası seni istiyor. Bu kez iş farklılaştı.' dediler. Beni istediklerini söylediler ama biz bunları konuşurken, Fatih Hoca göreve geldi. Fatih Hoca, Galatasaray'ın bir ismidir. Bazı dengeler vardır. Fatih Hoca, orada Fatih Hoca oldu. Orada 4 tane şampiyonluğu var, Avrupa şampiyonlukları var. Onlarca kupası var. Böyle bir isim ortada varken, iş değişir. O geldi ve olaylar Galatasaray'da duruldu.''
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Sizce Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi iyi oldu mu?
''Galatasaray'a gelmesi çok iyi oldu. 'Ben gelseydim daha başarılı olurdum' demek olmaz. İki üniversite bitirmiş çok az hoca vardır. Dört tane takımı alt liglerden Süper Lig'e çıkardım. 'Çıkardım' çirkin bir laf. Hep birlikte çıkardık. Sarıyerspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Göztepe...''
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''İki tane takıma final oynattım. Biri Adana Demirspor, diğeri de Mersin... Mersin, finale iki gün kala sözleşmemi feshetti. Diğer finalde ise maalesef kaybettik. Trabzonspor ve Bursaspor ile kupalar kazandım. Daha ne yapacağım? Benim çalıştığım takımların şampiyon olmak gibi hedefleri bir tek Trabzonspor'da vardı. Trabzonspor'da biraz aşağı sıralara inince görevime son verdiler. Neden son verdiler, inanın ben hala bilmiyorum.''
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3 büyük takıma neden teknik direktör olamıyorsunuz?
''Ne bileyim ben? Ben onların yerinde olsam getiririm. Bu hafta Galatasaray maçına stada gittim. 3'te 2'si benimle fotoğraf çektirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe stadına gidiyorum, orada da aynı durum. Bu benim sorunum değil.''