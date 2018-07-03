Ünlü gazeteci dev transferi resmen duyurdu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aradığı ismi buldu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Öncelikli olarak bir golcü transfer etmek isteyen sarı lacivertlilerin mutlu sona ulaştığı kaydedildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Alacağı ücret ve yıllık ödemeler dahilinde bedeli 15 milyon Euro'yu bulacağı duyurulan transferi beIN Sports, CNN ve Gazzetta dello Sport adına da çalışan ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri sosyal medya hesabından açıkladı.
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O isim Hollandalı golcü Bas Dost! 1,96 boyunda ve 29 yaşında olan oyuncu, sergilediği üstün performansıyla önemli takımların transfer listesine girmeyi başarısı elde etmişti. Bas Dost, 2016 yazında Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbon'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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Hollandalı golcü, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla Portekiz Ligi'nde 30 maçta 27 gol atarken, 4 asist yaptı.
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Hollandalı futbolcu toplamda oynadığı 49 maçta ise 34 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bas Dost'un transfermarkt piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gösterildi.