Ünlü futbolcuyu görenler hayrete düştü! Shevchenko ailesi Barbados'ta...

Dynamo Kyiv’de 1994 – 1999 yılları arasında 5 lig şampiyonluğu ve 2 lig kupası kazandı. Serie A’da şu ana kadar Milan formasıyla bir lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ve bir de İtalya Süper Kupası kaldırmayı başardı. 2004 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu seçilip Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Sheva, Ukrayna’yı 60’dan fazla maçta temsil etti ve neredeyse her 2 maça 1 gol sığdırmayı başardı