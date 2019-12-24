Ünlü futbolcuyu görenler hayrete düştü! Shevchenko ailesi Barbados'ta...

Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko, tatilin keyfini eşi Kristen Pazik ile çıkarttı.
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Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Andriy Shevchenko, eşi Kristen Pazik ve oğluyla tatil için Barbados'a gitti.
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Kendi tekneleriyle Barbados sahilini dolaşan Shevchenko çifti, ilginç görüntüler verdi.
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Backgrid objektiflerine yansıyan fotoğraflarda Andriy Shevchenko'nun eşi Kristen Pazik'in denize düşen çantasını çıkarttığı görüldü.
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Futbolculuk döneminde Milan formasıyla efsaneleşen Andriy Shevchenko'nun tatilde de formundan bir şey kaybetmediği dikkat çekti.
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Daha sonra denize giren çift ve oğulları, bir süre yatlarında tatilin keyfini çıkarttı.
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Andriy Shevchenko yönetimindeki Ukrayna, EURO 2020 eleme grubundan 1. çıkıp turnuvaya gitme hakkı kazanmıştı.
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Portekiz ve Sırbistan'ın yer aldığı gruptan lider çıkan Ukrayna, oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alıp namağlup grubu tamamlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.
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Andriy Shevchenko ise Ukrayna'da yarattığı yeni jenerasyon ile ülkesinin son yıllardaki en büyük başarısını elde etmişti.
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Ukrayna, EURO 2020'de ise Hollanda ve Avusturya ile aynı gruba düştü.
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Bir üst tura yükselmek isteyen Ukrayna'da teknik direktör Andriy Shevchenko, turnuva öncesi kendisine ve ailesine zaman ayırıyor.
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Andriy Shevchenko kimdir?
ndriy Mykolayovych Shevchenko, ve en bilinen takma adıyla "Sheva", 29 Eylül 1976’da Kiev Oblast bölgesinin Dvirkivschyna köyünde doğdu. 1990’da Dynamo Kyiv’in gençler takımına girmeyi başardı. 1990’dan itibaren Dynamo Kyiv’in 14 yaş altı takımında oynamaya başlayan genç Sheva Galler’de düzenlenen Ian Rush Kupası’nda gol kralı oldu ve Liverpool efsanesi Ian Rush’ın kendi elinden bir çift özel “Rush Kramponu” kazandı.
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Dynamo Kyiv’de 1994 – 1999 yılları arasında 5 lig şampiyonluğu ve 2 lig kupası kazandı. Serie A’da şu ana kadar Milan formasıyla bir lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ve bir de İtalya Süper Kupası kaldırmayı başardı. 2004 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu seçilip Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Sheva, Ukrayna’yı 60’dan fazla maçta temsil etti ve neredeyse her 2 maça 1 gol sığdırmayı başardı
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1998-1999, 2000-2001, 2005-2006'da UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006'da Ukrayna Yılın Futbolcusu, 1999, 2004 ,2005'te UEFA En İyi Forvet olmayı başardı.
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2006 yılında Rus iş adamı Roman Abrahamovic`in sahibi olduğu İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea`ye transfer olmuş, 3 sezon formasını giydiği mavi-beyazlı kulüpte kendisinden bekleneni veremeyince, 30 Ağustos 2009 tarihinde Dynamo Kiev`e geri dönmüştü.
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Sheva, Temmuz 2004’te Washington’da bir golf sahasında düzenlenen özel bir seramonide Amerikalı model Kristen Pazik ile evlendi. Pazik, Sheva çiftinin Jordan adında bir çocukları var.
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Eşi Kriste Pazik gibi modellik de yapan Sheva aynı zamanda İtalyan stilist Giorgio Armani’nin çok yakın arkadaşı ve zaman zaman Armani için defilelerde ya da katalog çekimlerinde boy gösteriyor.