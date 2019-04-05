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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler | Fotoğraflar: BACKGRID UK
05 Nisan 2019 - 12:47,

Ünlü futbolcuların skandal gecesi! Saniye saniye kaydedildi...

Ünlü futbolcuların skandal gecesi manşetlere taşındı, Ada'da yaşanan olay gündem yarattı...

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Bu sezonki kötü performansları sebebiyle yerden yere vurulan Chelsea'li futbolcular, 3-0'lık galibiyetin ardından eğlencenin dozunu abarttı.

2/24MAGAZİNCİLER SİNYALİ ALDI

MAGAZİNCİLER SİNYALİ ALDI

Batı Londra'daki bir mekanda eğlenen Chelseali yıldızlar, toplu halde kulübe gelince magazinciler de harekete geçti.

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Sendeleyen Ross Barkley'in durumu ise daha kötüydü.

4/24FENA TÖKEZLEDİ

FENA TÖKEZLEDİ

Yıldız oyuncu taksiye binerken görüntülenmemek için ekstra bir çaba haline girince tökezledi.

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Milli takımda ve Chelsea'de son dönemde iyi bir peformans sergileyen Barkley'in düştüğü bu durum İngiltere'de gündem konusu oldu.

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Chelsea'nin orta sahası Danny Drinkwater, kulüpte tanıştığı 2 kadınla taksiye bindi. Kadınlar tanınır kişiler değildi.

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Drinkwater ve kadınlar patlayan deklanşörleri görünce yüzlerini gizlemeye çalışsalar da pek başarılı olamadılar.

8/24EN SAKİNİ GıROUD

EN SAKİNİ GıROUD

Cahill gece 1:30'da, Giroud ise 2:30'da mekandan ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.

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Fakat iki yıldızın kulüpten çıkışı Ada'da epey ses getirdi.

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Gecede Ross Barkley, Oliver Giroud, Danny Drinkwater, Ruben Loftur-Cheek, Garry Cahill gibi isimler göze çarptı.

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Gecenin başka bir dikkat çekeni de ünlü makyaj uzlanı Kaz Crossley idi.

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İşte İngiliz basınında olay olan görüntüler...

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Chelsea geçtiğimiz günlerde deplasmanda Cardiff City'y, 2-1'lik skorla yenmişti...

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