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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: BACKGRID
07 Haziran 2019 - 12:39,

Ünlü futbolcu şarkıcı sevgilisiyle fena yakalandı! Perrie Edwards...

Liverpool ile Devler Ligi'ni kazanan genç futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain sezonun stresini İspanya'da İbiza tatili ile atıyor.

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25 yaşındaki futbolcunun tatiline ise sevgilisi ünlü şarkıcı Perrie Edwards eşilik ediyor.

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Lüks yatta arkadaşları ile eğlencenin tadını çıkaran ikilinin samimi görüntüleri ise objektiflerden kaçmadı.

3/17PERRIE EDWARDS KİMDİR

PERRIE EDWARDS KİMDİR?

Tam adı Perrie Louise Edwards olan şarkıcı, 10 Temmuz 1993 İngiltere doğumlu.

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Güzel şarkıcının boyu 163 cm. Perrie daha önce şarkıcı Zayn Malik ile nişanlıydı.

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Malik, Edwards'ı "SMS mesajıyla" terk etmiş, bu olay magazin basınında büyük yer bulmuştu.

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İşte Perrie Edwards Alex Oxlade-Chamberlain ikilisinin tatilinden kareler...

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