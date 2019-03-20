Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlü bilim adamı Mundo Deportivo'ya açıkladı: Evet Messi...
Dünyanın eşsiz futbol yeteneği Lionel Messi, 31 yaşına geldi. Profesyonel olarak 15 senedir Barcelona'da top koşturan Arjantinli yıldızın futbolculuk yaşamı yavaş yavaş son buluyor.
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İspanyol bilim adamları ise Messi'yi ömür boyu sahada tutmanın yolunu buldu.
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Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, BBC Radio'ya yaptığı açıklamada Messi'siz bir Barcelona'nın planlarını şimdiden yaptıklarını söyledi.
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Bartomeu, "Messi'nin bir gün emekli olacağını biliyorum. Kulübün geleceğini tesis etmek zorundayız"
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"Takıma harika gençler getiriyoruz; çünkü bu alandaki başarımızı sürdürebilir kılmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.
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Bilim adamları ise Bartomeu gibi düşünmüyor. İspanyol Genetik Uzmanı Arcadi Navarro, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda ilginç bir iddiada bulundu.
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"MESSİ KLONLANABİLİR"
İspanyol gazetesine konuşan Navarro, Lionel Messi'nin bire bir klonlanabileceğini iddia etti.
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Navarro, "Evet, şu anki tekniklerle Messi'nin klonlanması mümkün. Messi'ye çok benzer bir şey elde edebiliriz; sonuç Messi'nin ikizi bile olabilir." diye konuştu.
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Haberde Navarro'dan Ronaldo'yu da klonlaması istenerek, bu rekabetin ilelebet sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.
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DOLLY 6 SENE YAŞADI, HAMİLE KALDI, 6 YAVRUSU OLDU
Dünyada canlılar üzerindeki genetik çalışmalar sürüyor. Klonlanma deyince akıllara ilk gelen ise "Koyun Dolly"... Roslin Enstitüsü’nden Ian Wilmut ve Keith Campbell’ın önderliğinde yürütülen projenin sonucu olarak bir kuzu dünyaya geldi. Daha doğmadan adı belirlenen bu koyun herkesin de tahmin edebileceği gibi ünlü koyun Dolly idi.
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Bilim dünyasının bu olaya bu kadar çok ilgi duymasının asıl nedeni Dolly’nin yetişkin bir koyundan alınan bir vücut hücresinden üretilmiş olmasıydı. Çünkü bu ana kadar klonlama çalışmalarında embriyolardan alınmış hücreler kullanılmıştı. Başkalaşımını tamamlamış bir vücut hücresinden bir canlının meydana getirilmesi çok büyük bir keşifti.
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Dolly’nin kısır olduğu düşünülüyordu ama 1998 yılında doğal yollarla bir kuzusu olduğunda bütün bu düşüncelerin aksi kanıtlanmış oldu. Dolly daha sonraki zamanlarda yeniden hamile kaldı ve hayatının sonuna kadar toplamda 6 tane kuzusu oldu.
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2003 yılının Şubat ayında Dolly hastalandı ve öksürmeye başladı. Hastalığı pulmoner adenomatoz denilen, bir virüsün neden olduğu bir akciğer iltihabıydı. 14 Şubat 2003 günü Dolly’nin ölümü basına duyuruldu. Hastalığın nedeninin klonlamanın bir yan etkisi mi yoksa tüm hayatını bir ağılda geçirmesinin bir sonucu mu olduğunu hala bilemiyoruz. Ölüm haberinin üzerine Dolly’nin klon olduğu için öldüğü öne sürüldü. Bu görüşü savunanlara göre yaşlı bir koyundan alınan hücreyle oluşturulan yeni bir canlı da yaşlı olacaktı ve dolayısıyla hayatı da daha kısa sürecekti.
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2018 yılında Çin'de Zhong Zhong ve Hua Hua ismi verilen iki maymun kopyalandı. Bu çalışmanın insan klonlanması konusunda önemli bir adım olduğu dile getiriliyor.
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Fare ve boğa gibi çeşitli hayvan türleri klonlansa da insan konusunda henüz kayıtlara geçmiş başarılı bir çalışma ortaya çıkmadı...
Not: "Koyun dolly ile ilgili bilgiler: evrimagaci.org sitesinden alıntılanmıştır"
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Lionel Messi'nin İtalyan takımlarına attığı en güzel goller... (VİDEO)