Ünal Karaman'ın zor anları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trabzonspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
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Kasımpaşa'da 6 futbolcunun ilk maçı
Kasımpaşa'nın yeni transferlerinden 6'sı ilk kez bir resmi müsabakada lacivert-beyazlı formayı giydi.
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Teknik direktör Kemal Özdeş'in yeniden göreve başladığı Kasımpaşa'da sezon başında kadroya dahil edilen Fatih Öztürk, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Karim Hafez ve Jorge Fernandes, yeni takımlarıyla ilk resmi maçlarını oynadı. Lacivert-beyazlı takımın diğer transferi Mustafa Pektemek ise karşılaşmada yedekler arasında bulundu.
Kasımpaşa, müsabakada Fatih Öztürk, Popov, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Karim Hafez, Khalili, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Mame Thiam ve Koita 11'i ile sahada yer aldı.
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Trabzonsporlu taraftarlar tribünlerini doldurdu
Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmada kendilerini için ayrılan tribünü doldurdu.
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Müsabaka öncesinde futbolcuları tribüne çağıran bordo-mavili taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı protokol tribününde takip etti.
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Karaman'ın Ekuban ve Abdulkadir Parmak hamlesi yeterli olmadı
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ikinci yarıda peş peşe yaptığı değişiklikler, galibiyet için yeterli olmadı.
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Karaman, karşılaşmanın 58. dakikasında Yusuf Sarı'nın yerine Caleb Ekuban, 59. dakikada da Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'ı oyuna dahil etti.
Bordo-mavili takım, bu oyuncuların girmesiyle daha ofansif oynamaya çalışsa da aradığı golü bulamadı.
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Sörloth'tan gollere devam
Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth, skorer performansını sürdürüyor.
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Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından transfer edilen Norveçli futbolcu, bordo-mavili takımla çıktığı üçüncü resmi maçında da gol atmayı başardı.
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag ekibini eledikleri müsabakalarda birer kez ağları havalandıran Sörloth, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.
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Süper Lig'de ilk kez forma giyen Sörloth, karşılaşmada takımının golünü atan isim oldu.
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Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa maçında kenara gelen topu yakalamak isterken dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu.
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Mücadelenin 80. dakikasında kulübeye doğru havadan yönelen topu eliyle yakalamak isteyen Ünal Karaman, bir an dengesini kaybetti ve yere düştü.
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Deneyimli teknik adamın talihsiz anları objektiflere böyle yansıdı.