Unai Emery'den şok talep! Mesut Özil...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Arsenal'de Teknik Direktör Unai Emery'nin Mesut Özil'e "Artık sana ihtiyacımız yok" dediği ve takımdan ayrılmasını istediği öğrenildi.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Emery'nin bu tavrı karşısında Mesut Özil'in ise sözleşmesini göstererek takımdan ayrılmak istemediğini ilettiği belirtildi.
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Mesut Özil'e fazla forma şansı vermeyen Emery, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle maaş bütçesinin dolu olmasından şikayetçiydi.
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Mesut'un gönderilmesini isteyen Emery, oyuncu gitmek istemeyince transfer yapamamıştı.
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Elde edilen bilgiye göre Mesut Özil ancak Avrupa'da prestiji yüksek bir kulüpten iyi maaşlı bir teklif gelmesi halinde Arsenal'den ayrılacak.
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Türk asıllı Alman futbolcu Çin'den gelecek teklifleri ise kabul etmeyi düşünmüyor.
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Mesut Özil son olarak Arsenal'in BATE Borisov'la oynadığı Avrupa Ligi maçının da kadrosuna alınmamıştı.
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İngiliz futbolunun unutulmaz golcülerinden Andy Cole, Mesut Özil'in Arsenal'deki durumunu değerlendirirken Türk asıllı Alman futbolcuya sahip çıktı ve Emery'yi oyuncuya forma şansı vermediği için eleştirdi.
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Öte yandan, Fenerbahçe'nin gözden çıkarılan Mesut Özil için sezon sonu devreye gireceği iddiaları basında sıkça yer aldı.
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Mesut Özil daha önceden yaptığı açıklamada, "Annem Türkiye'de oynamamı istiyor. Onun bu istediğini bir gün mutlaka gerçekleştireceğim. Bunu da Fenerbahçe forması altında yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
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Mesut Özil 2013 yılında Arsenal'e transfer olmuştu...