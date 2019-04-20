Umutlar tükeniyor! Kadroldular...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriUmutlar tükeniyor! Kadroldular...
GeriSpor Umutlar tükeniyor! Kadroldular...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Spor Arena
20 Nisan 2019 - 19:38,

Umutlar tükeniyor! Kadroldular...

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara gelinirken, kümede kalma yarışı da kızıştı...Evinde Antalyaspor'a kaybederek, umutlarını büyük ölçüde yitiren Akhisarspor'da büyük üzüntü vardı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/37

İşte detaylar...

2/37

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren maçta, Akhisarspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

3/37

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan maç, ligin dibine demir atan Akhisarspor için çok önem taşıyordu.

4/37

Ligde kalabilmesi adına sahadan mutlak 3 puanla ayrılması gereken Ege temsilcisi, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

5/37

İkinci yarıya daha istekli ve atak başlayan Akigolar, bir gol bulsa da mağlup olmaktan kurtulamadı.

6/37

Mücadeleyi 2-1 kaybeden Manisa ekibi, 24 puanla 18. sırada kaldı ve en yakın rakibinin 3 puan gerisine düştü.

7/37

Ligde kalma adına umutlarını büyük ölçüde yitiren, geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'da maç sonu hüzün vardı.

8/37

Futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte adeta yıkılırken, Akhisar'a gönül veren taraftarlar da büyük üzüntü içindeydi.

9/37

İşte o anlar...

10/37
11/37
12/37
13/37
14/37
15/37
16/37
17/37
18/37
19/37
20/37
21/37
22/37
23/37
24/37
25/37
26/37
27/37
28/37
29/37
30/37
31/37
32/37
33/37
34/37
35/37
36/37
37/37
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Umutlar tükeniyor! Kadroldular...

Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Tolga Ciğerci...

Flaş gelişme! Listeye onu ekledi...

Sürprizi televizyonda açıkladı! Sema Aydemir...