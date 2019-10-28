Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Umut Nayir'in sıra dışı hikayesi! Hukuk bilgisi hayatını değiştirdi...
Derbide Galatasaray'a attığı golle Beşiktaş'a altın değerinde 3 puan kazandıran Umut Nayir'in hikayesi bir hayli ilginç...
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Attığı golle Vodafone Park'ı ayağa kaldıran Umut Nayir, maçın sonrasında da Caner Erkin'le ilgili ilginç bir itirafta bulundu.
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İşte Umut Nayir'in transfer hikayesi ve Caner Erkin detayı...
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1993 Kayseri doğumlu olan Umut Nayir, Ankaragücü altyapısında yetişti.
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Daha sonra Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını terleten Umut, aynı zamanda da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi...
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Umut Nayir Beşiktaş'a transfer süreci ise bir hayli sorunlu oldu. Öyle ki Osmanlıspor kendisi için yüksek bonservis bedeli talep etti. Hukuk öğrencisi olan Nayir, hakim olduğu alana giren bu konuyu incelemeye karar verdi.
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Sözleşmesinin bitmesine 3 yıl kaldığı için FIFA kuralları gereği korunan dönem dışında kaldığını fark eden Nayir, sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip siyah beyazlılar ile anlaştı.
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Daha sonra Osmanlıspor, Beşiktaş'a dava açtı, Beşiktaş Ankara ekibine cüzi bir rakam ödeyerek oyuncunun haklarına sahip oldu. Burada Umut Nayir'in hukuk bilgisi ve süreci araştırarak verileri ortaya koyması dönüm noktası oldu.
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Umut Nayir de o dönem konu hakkında "Benim için istedikleri para piyasa fiyatından çok daha fazlaydı. Sözleşmemi feshederek risk aldığımın farkındaydım. Çünkü beni transfer edecek kulüp riske girmek istemezse kulüpsüz kalabilirdim." açıklamasını yapıyordu...
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Umut Nayir, Goal'e verdiği röportajda, "Okulu tamamen bırakmayı hiç düşündün mü? Şayet böyle bir şey düşündüysen ailenin tutumu nasıl oldu?" sorusuna, "Ankaragücü'ne ilk gittiğimde A2 takımda oynamıştım ve iyi bir sezon geçirmiştim. Sezonu gol kralı olarak tamamladım ama ailem o dönem bana sürekli okulumun daha önemli olduğunu söylüyordu. Tabii sonradan işler yolunda gittikçe odağım futbol oldu. Başlarda okul ön plandaydı ama sonradan ibreler değişti. Ama buna rağmen okulu bırakmayı asla düşünmedim. Böyle bir düşüncem olsa bile zaten ailem buna karşı çıkar." cevabını veriyor.
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Beşiktaş formasıyla ligde ilk kez 11'de sahaya çıkan Umut Nayir, 69. dakikada Caner Erkin'in güzel ortasında meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi.
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Bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü maçında gol atan Umut, ilk derbi golüne de imza atarken karşılaşma sonrası golün hikayesini de paylaştı.
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Maç sonunda konuşan Umut, "Caner Abi'nin ortalarında birkaç kez arkaya hareketlenmiştim, sonra da onunla konuştuk, öne gel ön direğe keseceğim demişti. Gol olacağını hissettim diyemem ama golü attıktan sonra doğrudan Caner Abi'ye koştum." dedi.
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Opta verilerine göre Umut Nayir, derbinin en çok isabetli şut çeken oyuncusu oldu.
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Kaleye 6 şut denemesinde bulunan genç yıldız, bunların üçünde kaleyi buldu.
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Burak Yılmaz'ın sakatlığında 11'de görev alan Umut Nayir, Fernando Muslera'yı avladığı golle ise Beşiktaş taraftarının yüzünü güldürdü.