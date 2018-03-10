Ümit Özat'tan olay açıklamalar: Tetikçiler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş maçı öncesinde A Spor'un sorularını yanıtladı.
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Beşiktaş'ın eksik olmasına rağmen kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Özat, "Beşiktaş'ın eksikleri telafi edebilecek alternatifli bir kadrosu var.
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Quaresma yok, Lens var. Her bölgede 2-3 alternatif var. Bizim ne yapacağımız bizi ilgilendirir. Önemli olan seyir zevki güzel bir maç olsun." dedi.
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"KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR"
Beşiktaş taraftarıyla bir sorunu olmadığını kaydeden genç hoca, "Beni tabii ki eleştirebilirler ama herhangi bir kulüp taraftarıyla bir sıkıntım yok ki. Kötü söz sahibine aittir. Ben hiçbir zaman bir kulübün taraftarına kötü söz sarf etmedim. Hoş onların tetikçileri de sahada fazlasıyla var. Kişilerle sorun yaşamamış camia ile sorun yaşayacağımız anlamına gelmez. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Alışığım, beni çok da üzmüyor." diye konuştu.
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"O DÖNEMLER FATİH HOCA YOKTU"
Şampiyonluk yarışı ile ilgili de görüşleri sorulan Ümit Özat, "Kadro kalitesi açısından favorim Beşiktaş ve Başakşehir'di ama o dönemler Fatih hoca bu işin içinde yoktu. Ünal Aysal'a bir anlamda diğer takımların teşekkür etmesi lazım. Terim ayrılmasa, Galatasaray bu işin içinde çok daha fazla olurdu ve 2 şampiyonluğun devamını getirebilirdi. Galatasaray'ın oynadığı oyun ile şampiyonluk yarışı bir anda değişiverdi. Galatasaray yenerse büyük avantaj yakalayacak. Fenerbahçe'nin de ciddi şansı olduğunu düşünüyorum. Zorlu maçları bitti, eğer bir seri yakalarsa, zirveyi zorlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe takım savunmasını iyi yapıyor. Son haftaya kadar bu yarış sürer." cevabını verdi.
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"Diğer kulüplerin Ünal Aysal'a teşekkür etmeleri lazım" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'tan çarpıcı açıklamalar... İzlemek için videoya tıklayınız...