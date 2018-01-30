Ümit Özat: "Adam Fenerbahçe ile kafayı bozmuş"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrasında sert ifadeler kullandı.
Foto: AA-İHA-DHA
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Foto: AA-İHA-DHA
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrasında sert ifadeler kullandı.
Foto: AA-İHA-DHA
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Maç sonrası yayıncı kuruluşa demeç veren Özat, rakiplerinin hakemle çok uğraştıklarını belirterek "Fenerbahçe ile kafayı bozmuşlar" ifadesini kullandı.
Foto: AA-İHA-DHA
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Özat, "İnanılır gibi değil. Kupada Bursa maçı, ligde bir başka maç... Maç oynanıyor, Fenerbahçe maçında bunları veriyorsunuz diyorlar. Adam Fenerbahçe'yle kafayı bozmuş. Orada iki takım mücadele ediyor. Demek ki bir şey olmuş ne olduysa artık. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de aynı saygıyı aynı oranda Ankara'da göstereceğiz." diye konuştu.
Foto: AA-İHA-DHA
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş’a 3-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Özat, ikinci maçta ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Bugün oyunu dışarıdan çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu” ifadelerini kullandı.
Foto: AA-İHA-DHA
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktörü Ümit Özat karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. İki bireysel hatadan gol yediklerini söyleyen Özat, “İki bireysel hata ve istemediğimiz bir sonuç oldu. Oyunun hakkı bu gibi görünmese de kazanan haklıdır. Bu maçın daha Ankara ayağı var. Rakip avantajlı gibi görünse de ikinci maç kolay olmayacak.
Foto: AA-İHA-DHA
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Önce Fenerbahçe maçı var. Buna hazırlanacağız. Sonrasında rövanşta almamız gereken sonuç için çabalayacağız. Seyir zevki olarak oldukça iyi bir maçtı. Oyuncular oldukça iyi performans sergiledi. Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu. Taraftarlar da oldukça iyiydi” ifadelerini kullandı. Oyunu çirkinleştirenlerden kimi kast ettiği sorulan Özat, “Anlamak isteyen anlar” diyerek sözlerini tamamladı.