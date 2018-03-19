Ülker Stadı'nda Alex krizi! Son anda girebildi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın Galatasaray derbisini izlemesi kolay olmadı. Loca sahipleri Brezilyalı yıldızı reddedince Brezilyalı cephesinde ufak çaplı bir kriz meydana geldi. İşte detaylar...
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Adem KABAYEL, Emre OKTAY, Süleyman ARAT
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Adem KABAYEL, Emre OKTAY, Süleyman ARAT
Alex’in Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyebilmesi için Ülker Stadı’ndaki bazı loca sahiplerine başvuran Samet Güzel, olumlu yanıt alamayınca, Sadettin Saran’a ulaştı. Onun locasını açmasıyla Alex eski takımını canlı izleyebildi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Adem KABAYEL, Emre OKTAY, Süleyman ARAT
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KİTABININ imza gününe katılmak ve Fenerbahçe’nin basketbolda CSKA Moskova, futbolda da Galatasaray maçlarını izlemek üzere İstanbul’a gelen Alex de Souza, bir çok farklı duyguyu bir arada yaşadı. Sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Brezilyalı efsane, kulüp yönetimi ile ise herhangi bir diyalog kuramadı. Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Galatasaray derbisini izlemek üzere statta yer bulma konusu gündeme geldiğinde de Alex ciddi bir sıkıntı yaşadı.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Adem KABAYEL, Emre OKTAY, Süleyman ARAT
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VOLKAN BALLI’YA TELEFON
Fenerbahçe’deki aktif futbol yaşantısı sırasında Alex’in hep yanında olan tercüman Samet Güzel, taraftarın arasında tribünde oturmak sorunlu olacağı için uygun bir loca arayışına girdi. Loca sahiplerinin yönetimin tepkisinden çekinmesi nedeniyle bu çabasından sonuç alamayan Güzel, son çare olarak geçtiğimiz perşembe günü eski idari menajer Volkan Ballı’yı aradı ve “Kimse bizi locasına almıyor. Yardımcı olur musun” diye sordu.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Adem KABAYEL, Emre OKTAY, Süleyman ARAT
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İLK KEZ GÖRÜŞTÜLER
Volkan Ballı’nın aklına eski yönetici işadamı Sadettin Saran geldi. Saran’ın sahibi olduğu Radyo Spor’un Genel Müdürü Barış Ertül’ü arayan Ballı, Alex’in yer talebini iletti. Ertül tarafından bilgilendirilen Saran, “Buyursun gelsin” diyerek locasını Alex’e açtı.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Adem KABAYEL, Emre OKTAY, Süleyman ARAT
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Kısa sürede passolig kartı çıkarılan Alex de Souza, böylece eski takımını stattan canlı olarak Sadettin Saran’ın locasından izleyebildi. Daha önce hiç tanışmayan Saran ile Alex, derbi sırasında yaptıkları sohbetle birbirlerini tanımış oldular.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Adem KABAYEL, Emre OKTAY, Süleyman ARAT
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ALİ KOÇ 'SEÇİM MALZEMESİ YAPMAM' DEMİŞTİ
Ali Koç, Alex'i seçim malzemesi yapmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Alex'in gidiş şekli çok çok yanlıştı. Benim içimde ukde kaldı. Alex de son dönemde kulübüne haksızlık etti. Alex sadece muhalefetin değil, bütün Fenerbahçe'nin Alex'idir. Alex, Fenerbahçe seçimlerine malzeme yapılmayacak bir efsane. Ben Alex'le karşılaşmak isterim, görüşürüm de ancak bunu sizler bilmezsiniz, ben bunu seçim malzemesi yapmam. Sanki böyle önemli bir maç öncesinde Alex'i ben getiriyorum gibi yansıtılmasına üzülüyorum."