Uğurcan Çakır sürprizi! '14 milyon sterline...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan, sadece Türkiye'de konuşulmuyor...
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Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu oyunla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır’a transfer teklifi yağıyor.
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Geçen transfer dönemi İspanya, Almanya ve İtalyan’ın ünlü kulüplerinden transfer teklifi alan Uğurcan Çakır'ın, istikrarlı oyunu ve gelişimi devlerin de dikkatini çekti.
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İngiliz takımı Liverpool ile İtalyan şampiyonu Juventus’un gelecek sezonda yapılacak transferinde ilk sırayı alacak oyuncular arasında aldığı belirtilirken Liverpool taraftarının düzenlediği anket çok konuşulacak...
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Fenerbahçe maçında Liverpool scoutları tarafından takip edilen ve beğenilen Uğurcan Çakır için, readliverpoolfc. com anket düzenledi.
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Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır için düzenlenen ankette, Liverpool taraftarlarının yüzde 75’i, “Alınmalı” seçeneğini işaretledi.
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Ankete katılan taraftarların yüzde 75’i genç file bekçisinin alınması yönünde oy kullanırken, “Hayır” seçeneğini işaretleyenler sadece yüzde 15’te kaldı.
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Sitede yapılan değerlendirme haberde ise, “23 yaşında ve gelişmek için hala çok zamanı var. Uzun vadeli yatırım için harika bir seçim olur. Kesinlikle Liverpool’da oynayacak yeteneğe sahip. Ancak onu 14 milyon sterline almak mümkün olmayacak. Çünkü fiyatı yükseliyor. Kırmızılar’ın kesinlikle takip etmesi gereken bir transfer” denildi.
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Uğurcan, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Böyle maçlara alışmak zorundasınız. Çok böyle maç oynayacaksınız. Geçen sene de oynadım. Beni çok etkilemedi. Maçın iyi olduğunu düşünüyorum. Zor fikstürden geliyoruz. Hem UEFA Avrupa Ligi, hem Süper Lig yordu açıkçası. İlk 15 dakikada taraftar baskısıyla istediğimiz gibi oynayamadık. Golü yemek bizi toparladı. Asıl oyunumuzu sahaya yansıttık. Onların da pozisyonu var, bizim de var" ifadelerini kullanmıştı.
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Uğurcan Çakır kimdir?
Uğurcan Çakır, 1996 yılında dünyaya geldi. Genç kaleci futbol hayatına Yamanspor alt yapısı ile adım atıp ardından 2011 yılında 1461 Trabzon alt yapısına dahil oldu.
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Daha sonra Trabzonspor takımı kadrosuna dahil olmuş 2014 yılında ise profesyonel sözleşme imzaladı. 2016 yılında bir sezon 1461 Trabzon takımında kiralık olarak forma giydi, tekrar Trabzonspor A Takım kadrosuna döndü.
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Bugüne kadar 3 kez Türkiye U19, 2 kez Türkiye U20 ve 1 kez Türkiye U21 Milli Takım formalarını giyen genç kaleci Antalya doğumlu, aslen Trabzon Of‘lu...