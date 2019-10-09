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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09 Ekim 2019 - 13:07,

Uğurcan Çakır bombası! Avrupa devi teklif yaptı...

Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Rüştü Reçber'in ardından bir başka Türk kaleci Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde forma giyme yolunda.

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Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan, yaptığı kurtarışların yanı sıra yaptığı Beşiktaş maçında yaptığı asistle de gündeme gelmişti.

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Başarılı kalecinin 2019 Haziran ayında 1,5 milyon euro olan piyasa değeri Ekim ayı itirabıyla 6 milyon euroya yükselmiş durumda.

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A Milli Futbol Takımı kadrosunda da yer alan Uğurcan Çakır bir çok Avrupa kulübünün takibi altında bulunuyor.

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Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Liverpool’un uzunca bir süredir takip ettiği Trabzonspor’un başarılı eldivenine Avrupa’nın 2 önemli kulübünden teklif geldiği ortaya çıktı.

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İngiliz ekibi Tottenham, kolu kırılan ve sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olan Hugo Lloris’in yerini Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor.

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Tottenham'ın menajerler aracılığıyla Uğurcan’a ulaştığı ve nabız yokladığı ileri sürüldü.

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Genç file bekçisini isteyen bir diğer takım ise Alman devi Borussia Dortmund.

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Sarı siyahlılar kalecisi Roman Bürki’den son derece rahatsız. İsviçreli file bekçisinin son oynanan ve 2-2 biten Freburg maçında hatalı goller yemesi Dortmund’u harekete geçirdi.

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Bundesliga temsilcisi, Uğurcan’a menajerler aracılığı ile teklif sundu.

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Trabzonspor ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Uğurcan’da top şu an Bordo-Mavili yönetimde.

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Bordo mavili kulübün 15 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde Uğurcan’ı göndermeye sıcak baktığı iddia edildi.

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