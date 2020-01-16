Uğur Meleke: Galatasaray ilk yarının devamı

Süper Lig gol sıralamasında Galatasaray, 11’inci basamakta (Son maçta Antalyaspor’a 5 gol atılmasına rağmen üstelik). Bu durum da sadece santrforsuzlukla ilgili bir konu değil. Zira Galatasaray, toplam şut sayısında da ancak 10’uncu sırada kendine yer bulabilmiş. Yani Galatasaray sadece gol bulma konusunda değil, pozisyon üretmede de sıkıntılı.