Uğur Meleke: Fernando gittikten sonra...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu maçın ardından yazarlarımızdan Uğur Meleke ve Kanat Atkaya değerlendirmelerde bulundu.
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Uğur Meleke
Futbolda en doğru diziliş, eldeki malzemenize en uygun diziliştir. Salah-Firmino-Mane’niz varsa üç forvetle, Basham-Egan-O’Connell’ınız varsa üç stoperle oynarsınız. En iyi teknik adam, sahaya en iyi 11 oyuncusunu çıkarıp, onlardan en yüksek verimi alabilecek dizilişi bulandır aslında. Dün de Galatasaray’ın ilk 45’te sezonun eli-ayağı en düzgün görüntüsünü vermesinin sebebi buydu.
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Doğru oyuncular ve doğru diziliş, bu sezon ilk kez bir aradaydı sanırım. Maçın ikinci devresinde kalite eksikliği nedeniyle sallantı yaşasalar da ilk 45’teki doğru görüntünün sebepleri incelemeye değer: Fernando gittikten sonra Marcao-Luyindama daha şaşkınlar nedense... Aralarında lider bir libero olması, onların da verimini artırabilir. Bu Ahmet mi yoksa Donk mu olur, zaman gösterecek.
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Üçlü savunma, oyun kurarken stoperlerden birinin topla daha özgür çıkmasına imkân tanır. Ki Marcao da, Luyindama da çok seviyorlar bunu. Üçlü savunma, beklere de hücum özgürlüğü tanır. Dün Emre Taşdemir öne çıktı. Zaten Nagatomo, Mariano ve devrede gelecek Linnes’in hepsi hücumcu bekler.
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Terim, Ocak’ta büyük revizyon mesajı veriyor ama kış transferinde bütün takımı değiştiremezsiniz. Zaten kadrodaki 26 oyuncunun 18’ini Terim transfer etmiş! Öyleyse onlardan maksimum verimi almak da onun görevi. Dün Feghouli’nin sağ iç, Ömer’in sol içte oynadığı orta saha daha verimliydi mesela. Terim bu tarz doğru yanıtları bulmaya devam ederse, oyun istikrarı da gelebilir ardından.
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ÇİFT SANTRFOR DENEYİMLERİ VAR
Falcao, Monaco’da önce Mbappe-Germain, sonra Jovetic’le defalarca çift santrfor düzeninde oynadı. Andone halen Rumen Milli Takımı’nda Puscas veya Keseru’yla uçta ikili oynuyor. Babel de Hollanda’da sıkça oynuyor bunu. Falcao sola deplase olmayı sever, Andone gezen-dolaşan santrfor tipi. Adem de öyle. Yani Galatasaray’ın santrforları da ikili oynamaya uygun.
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Kanat Atkaya
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini hiç varlık gösteremediği ve yüz kızartıcı derecede farklı bir mağlubiyetle noktaladıktan sonra lige dönüş maçına çıktı. Beklendiği üzere bazı isimler kızağa çekilmiş, katkı sağlamalarına rağmen ilk 11’in gediklisi olamamış Ömer Bayram ve Adem Büyük gibi isimler formayı kapmıştı. Beklentileri çok düşürdüğü ve ‘daha kötüsü olamaz herhalde’ dedikçe daha da kötü oynayan takım, nihayet biraz kıpırdanmış veya işini ciddiye almış gözüktü ilk yarıda.
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En azından mücadele dozu artmış, maçın içinde kalan, en ufak baskıda tel tel dökülmeyen ve oyunu rakip sahada oynamaya çalışan bir takım seyrettik bu süreçte. Ömer Bayram ve sol kanatta bu sezon Nagatomo’nun yapamadıklarını yapan Emre Taşdemir’in gösterdikleri irade bile bir fark oluşturmaya yetti.
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Ömer’in attığı şık gol kadar sahaya yansıttığı yüksek enerji de dikkat çekiciydi. Ancak sürekli sahada olmayan oyuncunun bu kadar enerji sarf etmesinin bir bedeli de var. Nitekim 65’inci dakikada yerini Seri’ye bıraktı. İlk yarıda 2-0’ı yakalayarak rahatladı Galatasaray. Bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol yiyen, ligin en çok gol yiyen 3’üncü takımı durumundaki Gaziantep ekibine iki gol atmak ne derece büyük başarıdır, elbette tartışılır
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Ama hakkını yemek ve yanlış istemem Gaziantep’in. Düne kadar, ilk 10 haftada Galatasaray’ın 11 gol üretebildiği ligde 16 gol atmışlardı ve eğer dün kazanabilselerdi puan olarak da sarı kırmızılıları sollayabilecek pozisyondalardı. Zaten ikinci yarı perde açıldığında Galatasaray’ı epeyce zorladılar, gole yaklaştılar; ancak bir türlü skor farkını eritebilecek ve maça ortak olabilecek pozisyona gelemediler.
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MÜCADELE DOZU ARTMIŞ BİR G.SARAY İZLEDİK
Dün akşam elde edilen galibiyetin Galatasaray açısından önemi pek çok açıdan büyüktü. Ağır yaralı, psikolojik ve fiziksel açıdan tükenme noktasındaki takım öncelikle lig yarışına bir şekilde tutunabileceğine dair sinyal verdi; bu bir. Ömer Bayram, Âdem Büyük, Emre Taşdemir ve dahi Ahmet Çalık görev verildiğinde işlerini yapabileceklerini gösterme şansı buldular; bu iki. Milli maç arasına taraftarına bir derin üzüntü daha yaşatmadan giderken zorlu bir deplasman engelini galibiyetle aşmış oldular, bu da üç. Şu şartlarda daha fazlasını beklemek de hayalcilik olurdu zaten.