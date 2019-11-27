Uğur Meleke: Club Brugge'ün taktiği çöpe gitti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaştı.
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Türk Telekom'da oynanan karşılaşmanın büyük bir bölümünü 1-0 önde götüren sarı kırmızılılar, 90+2'de gelen gole engel olamadı.
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Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan Galatasaray, Avrupa Ligi umutlarını son haftaya bırakmış oldu.
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Bu karşılaşmanın ardından yazarlarımız ne dedi?
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İşte Uğur Meleke'nin yazısı...
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Ajax gibi, Porto gibi, Salzburg gibi Avrupa’nın arama-tarama ve üretim istasyonlarından biri olmayı hedefleyen bir kulüp. Hemen hemen her sene Avrupa’nın 5 büyük ligine ihracat yapan ve onların yerini 19-20’liklerle dolduran bir organizasyon.
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Bu Temmuz’da as stoperleri Denswil’i Bologna’ya, ön liberoları Nakamba ve santrforları Wesley’i Aston Villa’ya verdiler. Tam 65 milyon Euro’luk bir ihracat bu.
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Dünkü ilk 11’lerinde 30 yaş üstü tek oyuncu kaleci Mignolet idi. Takımda 15 maçtan fazla Devler Ligi tecrübesi olan yok. İleri üçlülerinin yaş ortalaması 20...
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Devrede oyuna kurtarıcı on numara olarak giren ve kadife ayaklarıyla dikkat çeken çocuk, De Ketelaere 18 yaşındaydı. Böyle bir takımın da doğal olarak bir numaralı özelliği dinamizmi ve iştahı.
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Maça da geride beklemek ve atletik forvetlerini koşturmak maksadıyla çıkmışlardı zaten. Müsabakanın ilk dakikalarında Brugge teknik direktörü Clement’in, stoper Mechele’ye taktik işaretini gördük.
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Geride kısa paslarla rakibi üstlerine çekip koşucu forvetlerine uzun vurmalarını işaret ediyordu Clement. Ancak bu taktiğin ömrü sadece 10 dakika sürdü. O dakikada, maçın kader anlarından biri, Adem Büyük’ün golü geldi çünkü.
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BRUGGE’ün son üç günkü taktik çalışmaları o saniyede çöpe gitti muhtemelen. Beklemek yerine topa sahip olmak, hızlı forvetlerini koşturmak yerine set hücumu yapmak zorunda kaldılar. Bu taktik koşullarda 75-80 dakika doğru oynayan bir Galatasaray izledik dün.
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Topsuz oyunda alanı iyi parselleyen, topu kazandığında da hızlı çıkan bir anlayış. Muslera gole kadar mükemmeldi, birkaç ihtiyaç anında devleşti. Geldiği günden beri en iyi Lemina’yı izledik, sezgileriyle birçok kritik pas arası yaptı. Adem çok çalıştı. Ancak sahanın en iyisi Ömer Bayram oyundan çıktıktan sonra geriye lüzumundan fazla yaslandı Galatasaray.
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Ömer, sarı kırmızılıların kazandığı hemen her topta çıkış istasyonuydu; Adem’le birlikte önde top tutabilen, faul kazanan ve nefes aldıran iki adamdan biriydi. Hatta birincisiydi bence.
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Dün Brugge’ün formasında kulüp mottosu ‘no heart, no glory (yürek yoksa başarı yok)’ yazıyordu. 10 yıl önceki sloganları da ‘no sweat, no glory (ter yoksa başarı yok)’ imiş. Galatasaray dün gerçekten terledi, yüzde yüzünü verdi. Ama gruptaki 5 maçın tamamı için aynı şeyi söyleyebilir miyiz, emin değilim doğrusu.
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Galatasaray bu yıl UEfA’ya 20 oyunculuk bir liste verebildi. Dün bunların 6’sı sakat/cezalı olunca Terim 18’i tamamlamak için altyapıdan 4 oyuncu yukarıya kaydırdı.
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Üç stoper birden, Işık, Emin ve Gökay bir arada kulübedelerdi dün. Gözler Atalay Babacan’ı, ve Celil’i aradı ama yoklardı. Terim belli ki onları tutmuyor. Ya da A takım için yeterli görmüyor.
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İşte Kanat Atkaya'nın yazısı...
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Galatasaray için sezonu aklama maçı olmasa da; çok ihtiyaç duyulan bir özgüven kotarma, Avrupa macerasına tamam veya devam deme maçıydı Club Brugge karşılaşması.
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Kadro kalitesi tartışılan, form düzeyi sorgulanan ve teknik yönetim açısından zaafları tartışılan Galatasaray, bahanelerini tüketmiş bir takım. Ne savunması, ne hücum hattı tatmin ediyor taraftarını. Fakat asıl eksikliği hissedilen duygu, bu takımın genetik kodunun belirleyici ögesi olan ‘cüret’ ve ‘cesaret’.
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Hal böyleyken, Club Brugge karşısında biraz sarsak ancak iyi niyetli bir başlangıç yapmayı başardılar. Bahsettiğimiz ‘cüret’ ve ‘cesaret’i taşıyan Ömer Bayram’ın bindirmesi mükemmel senaryoyu tetikledi; Adem Büyük de maksimum performans sergileyerek 10’uncu dakikada golü buldu.
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Sonrası, Galatasaray açısından hem bütün zaaflarını sergilediği, hem de elinden geldiğince ve gücü yettiğince maça tutunduğu bir süreç olarak gekişti. İyi futbol ve iyi plan yerine bir kez daha iyi niyete dayanan bir takım izledik. Muslera gibi bir cengâvere kuvvet ayakta kaldı desek yalan konuşmuş olmayız herhalde!
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Topu tutamadı, pas haritası oluşturamadı ama en azından gerekli olan direnci bir şekilde gösterdi. İkinci yarı başlarken görece olarak daha fazla top tutan, oyunu ‘mümkün mertebe’ dikte eden bir Galatasaray vardı sahada.
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Fakat yine pas trafiğindeki bozukluklar, atağa niyetlenirken kaptırılan toplar ve genel anlamda ‘Allah’a emanet’ uygulanan kaos taktiği ayağına dolaşıp durdu.
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Daha çok Muslera, daha çok Lemina, daha çok Ömer Bayram ve daha çok Adem Büyük bulması gereken bir takım Galatasaray.
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Dün gece ‘maksat hâsıl oldu’ derken yenilen gol genel bir karakter sorunudur. Cüret ve cesaretini kaybetmiş, bahanelere sığınan bu zayıf değerli takımın nasıl toparlanması gerektiğini en başta Fatih Terim olmak üzere bütün Galatasaray camiası kendisine sormalı.