UÄŸur Meleke: 'BaÅŸakÅŸehir - Trabzonspor sezonun en iyi maÃ§Ä±'

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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DÃ¼n Ä°stanbulâ€™da oynanan harika mÃ¼sabakayÄ± Ã¼Ã§ ayrÄ± perdede ele almak gerek. Ä°lk yarÄ±m saatte Ã§ok bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l ve geÃ§irgenliÄŸi Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k bir BaÅŸakÅŸehir izledik. Ä°lk 30â€™da Trabzonspor ÅŸut atamadÄ±, BaÅŸakÅŸehirâ€™se Crivelli-Visca ile yakaladÄ±ÄŸÄ± pozisyonlarda UÄŸurcanâ€™a takÄ±ldÄ±. 30â€™la 45 arasÄ± ise bambaÅŸka bir maÃ§ oynandÄ± adeta.
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Ãœnal Karaman, Kamilâ€™in saÄŸ aÃ§Ä±kta olduÄŸu 4-2-3-1â€™den vazgeÃ§ti, 4-3-3â€™e dÃ¶ndÃ¼. Kamilâ€™in gÃ¶beÄŸe dÃ¶nmesiyle Sosa Ã¶zgÃ¼rleÅŸti; Arjantinli virtÃ¼Ã¶z, ilk yarÄ±nÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bir resital koydu sahneye adeta.
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37â€™deki tarihi karambol dahil, bu bÃ¶lÃ¼mde Trabzonspor 3 kez yaklaÅŸtÄ± gole. Ama iki milli kalecinin ilk 45â€™teki iyi performanslarÄ±, devrenin golsÃ¼z bitmesinin baÅŸ nedeniydi.
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Ä°kinci devrede iki takÄ±mÄ±n da Avrupa yorgunluÄŸunun belirginleÅŸtiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Ã–nce Skrtelâ€™in, sonra UÄŸurcanâ€™Ä±n gereksiz penaltÄ±larÄ±yla 1-1â€™e geldi maÃ§... 1-1â€™den sonra oyunda BaÅŸakÅŸehirâ€™i Ã¶ne Ã§Ä±karansa kulÃ¼beler arasÄ±ndaki kalite farkÄ± oldu.
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BaÅŸakÅŸehir, Volkan, Aziz Behich, Mehmet Topal, Arda, Elia, Ba ve Robinho ile belki de TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi kulÃ¼besine sahip. Okan Burukâ€™un sonradan sahaya sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ her adam enerjisini artÄ±rdÄ± Ä°stanbul ekibinin.
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Ãœnal Karamanâ€™Ä±nsa aynen Krasnodar maÃ§Ä±ndaki gibi eli zayÄ±ftÄ± yine. SanÄ±rÄ±m sakatlar dÃ¼zelene kadar Trabzonâ€™un bir numaralÄ± problemi, zayÄ±f kulÃ¼besi olacak.
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Ancak iki Ã¶zel adam, sezon baÅŸÄ±ndan beri olduÄŸu gibi dÃ¼n de Trabzonâ€™u yarÄ±ÅŸta tutmayÄ± baÅŸardÄ±lar: Sosa, belli bir yaÅŸtan sonra liberoya dÃ¶nÃ¼ÅŸerek futbol hayatÄ±nÄ± noktalayan Mattheusâ€™u hatÄ±rlatÄ±yor bana. Ofansif katkÄ±sÄ± ayrÄ± gÃ¼zel, defansif mÃ¼dahaleleri ayrÄ±.
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Bir penaltÄ± yaptÄ±rÄ±p, bir de gol atan SÃ¶rlothâ€™sa TÃ¼rkiyeâ€™deki yeniden doÄŸuÅŸuna bir gÃ¼zel halka daha ekledi dÃ¼n. Trabzonspor yÃ¶netiminin yerinde olsam, SÃ¶rlothâ€™un bonservisini en seri biÃ§imde almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m Crystal Palaceâ€™tan.
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BEÅžiKTAÅž-DiNAMO KÄ°EVâ€™i ANDIKÂ
37â€™nci dakikada BaÅŸakÅŸehir kalesinde yaÅŸananlar, BeÅŸiktaÅŸ-Dinamo karambolÃ¼nÃ¼ ve kaleci Cenkâ€™i hatÄ±rlattÄ± bana. Nwakaemeâ€™nin ÅŸutunu Mertâ€™in Ã§Ä±karÄ±ÅŸÄ±, Sosa volesini tamamlayan SÃ¶rlothâ€™un vuruÅŸunda Mertâ€™in yine ayaÄŸÄ±yla imkansÄ±z kurtarÄ±ÅŸÄ±. Pozisyonun bitmeyip geri dÃ¶nmesi ve topun bir kez daha Ã§izgiden Ã§Ä±kmasÄ±... 8,5 puanlÄ± bir IMDB liste filmiydi adeta.