Uğur Meleke: 25-30 cm'den küçük tüm ofsaytlar şaibeli

Ancak değişmesi gereken ne: Kural mı, protokol mü? Bunun yanıtını arıyor şu sıralar herkes. Hukuk yaşayan bir organizma. Çok doğaldır ki hukukun önüne sürekli yepyeni, daha önce hiç karşılaşmadığı taze vakalar çıkacak; hukuk da gelişecek ve bu yeni soruna da çözüm bulacak.