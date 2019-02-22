UEFA'ya gelecek sezon Türkiye'den kaç takım katılacak?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
UEFA'ya gelecek sezon Türkiye'den kaç takım katılacak?
UEFA organizasyonlarında tüm takımlarımız 21 Şubat Perşembe günü oynanan maçlar sonunda elendi. Peki önümüzdeki sezon UEFA kupalarına Türkiye'den kaç takım katılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/10
İşte detaylar...
2/10
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte Avrupa kupalarında temsilcisi kalmayan Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 10. basamaktaki yerini korudu
3/10
Türkiye gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne de 3 takım göndermeye hak kazandı.
4/10
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dün 1-0 kazandığı maçın rövanşında Zenit Saint Petersburg'a 1-0 mağlup olurken Galatasaray da İstanbul'da 2-1 yenildiği Benfica'yla 0-0 berabere kalarak Avrupa defterini kapattı.
5/10
Bu sonuçların ardından UEFA sıralamasında haftaya 34,4 puanla 10. sıraya giren Türkiye, Galatasaray'ın beraberliği sonrası puanını 34,6'ya yükseltti ve sıralamadaki yerini korumayı garantiledi.
6/10
Sıralamada Türkiye'nin hemen altında Avusturya, dün Rapid Wien'in deplasmanda Inter'e 4-0 yenilmesiyle ülkemizi yakalama şansını kaybetti.
7/10
Nitekim Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olsa dahi Avusturya 11. sıradan öteye geçemeyecek.
8/10
UEFA sıralamasında sezonu 10. sırada bitirmeyi garantileyen Türkiye, böylece önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne de 3 takım gönderecek.
9/10
"Günahı UEFA'nın boynuna!"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Terim, "İlk maçta olmayan penaltı. İkinci maçtaki olmayan ofsayt nedeniyle, iptal edilen golün günahları, UEFA'nın boynuna. Benfica bu turnuvayı kazanabilecek bir takım" dedi.