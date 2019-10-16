UEFA'nın Türkiye çifte standardı! Griezmann...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA'nın ortaya koyduğu çifte standart ortaya çıktı. İşte UEFA'nın iki yüzü...
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Futbolcularımızın yaptığı asker selamının ardından UEFA'nın başlattığı soruşturma, UEFA'nın çifte standart uyguladığını da ortaya çıkarttı.
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Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA'nın A Milli Takım futbolcularının gol sevinciyle ilgili başlattığı soruşturma "siyasi" içeriğiyle dikkat çekiyor.
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Arnavutluk maçı sonrası benzer soruşturma iddiaları karşısında UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, Anadolu Ajansı'nın yazılı sorusuna, "Maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır." yanıtını vermişti.
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Peki ne oldu da aynı UEFA, bu kez Fransa maçı sonrası üstelik aynı gol sevinci karşısında soruşturma başlatma kararı verdi?
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Özellikle Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Avrupa siyasetinde yürütülen kampanyanın UEFA'nın bu kararında etkili olduğu aşikar.
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UEFA'nın soruşturma açıldığını duyurmasından hemen önce Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa karşılaşmasında Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı gönderen milli futbolcuların spor ruhuna aykırı davrandığını iddia etmesi ve bu konuda UEFA'ya çağrıda bulunması dikkati çekiyor.
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Bununla birlikte özellikle Avrupa medyasında milli futbolcularımızın asker selamı vermesiyle ilgili kışkırtıcı yayınlar yapılması, siyasi olarak baskı altına alınan UEFA'yı soruşturma açmaya itti.
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UEFA, skandal olarak nitelendirilen soruşturma duyurusunda Türkiye'nin hem Arnavutluk hem de Fransa maçlarında verilen asker selamı nedeniyle soruşturma açıldığını belirtti ancak aynı kurum maçtan 2 gün önce Arnavutluk maçıyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmadığını bu konuda kendilerinin herhangi bir yorumu olmadığını bildirmişti.
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Avrupa'nın en önemli ligleri olan İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), İngiltere Premier Ligi ve Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga)'nde daha önce çok sayıda önemli takımın yıldız futbolcusu da asker selamı vererek gol sevinçlerini kutlamıştı.
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Bu sevinçler o ülkelerin yayıncı kuruluşları tarafından tekrarlarıyla birlikte dakikalarca yayımlanmıştı. Gazetelerde de geniş bir şekilde fotoğraflı olarak yer almıştı.
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Bu sevinçler karşısında o günlerde Avrupa basınında hiçbir tartışma gündeme dahi gelmezken, Türk futbolcuların Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci ise Fransız rejisi tarafından sansüre uğradı, ekrana getirilmedi.
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Milli futbolcuların gol sevinci, UEFA tarafından "olası" provokasyon şüphesi olarak değerlendirildi. UEFA, soruşturmayı yönetmesi amacıyla da UEFA Etik ve Disiplin Kurulu'ndan bir müfettişin görevlendirildiğini duyurdu. UEFA'nın yaptığı açıklamadaki "olası" ifadesi de dikkati çekti.
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Griezmann'a asker selamı serbest
Türk futbolcuların asker selamı verdiği Fransa'da da yıldız futbolcu Antoine Griezmann, dünya futbolunun en önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'nın finalinde sevincini asker selamı vererek kutlamıştı.
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Griezmann'ın, şampiyonaya ev sahipliği yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çok sayıda davetli devlet adamının katılımıyla gerçekleştirilen kupa töreninde, ülkesinin siyasi lideri olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısında asker selamı vermesi, siyasi bir mesaj ya da siyasi bir provokasyon olarak değerlendirilmedi.
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Griezmann, Elysee Sarayı'nda düzenlenen şampiyonluk töreninde de Macron karşısında bir kez daha asker selamı vermişti.
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Bunlar Avrupa basını tarafından, devlet başkanına yapılan sevimli bir jest olarak yorumlanmıştı.
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Rusya'daki Dünya Kupası'nda F Grubu maçında Güney Kore ile Almanya, Kazan'da karşılaştı. Güney Koreli futbolcu Hong Chul da ülkesinin milli marşı çalınırken asker selamı vermişti.
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Futbolda asker selamı yalnızca Türk futbolcular ya da Griezmann'la da sınırlı değil. Dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü defalarca alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da Real Madrid forması giyerken gol sevincini takım arkadaşı Brezilyalı Marcelo ile asker selamı vererek kutlamıştı.
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Hırvat futbolcu Mario Mandzukic de Alman ekibi Bayern Münih'in formasını giydiği dönemde gol sevincini asker selamı vererek kutlamıştı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Barcelona arasındaki maçta o dönem İspanyol ekibinde forma giyen Thierry Henry de golden sonra takım arkadaşı Samuel Eto'o ile asker selamı vermişti.
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Afrika futbolunun en önemli isimlerinden olan Emmanuel Adebayor da ülkesi Togo'nun siyasi olarak içinde bulunduğu karışık dönemde asker selamı veren futbolcular arasında yer alıyor. Adebayor, Tottenham forması giydiği dönemde Manchester United'a attığı golün ardından asker selamı vermişti.
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UEFA'nın çifte standardı Türk futbolcuların asker selamı kararı ile de sınırlı değil. Galatasaray'ın İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda oynadığı mücadele devam ederken sahaya giren iki kişi terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açmıştı.
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Üç yıl önce de Osmanlıspor'un İsviçre'nin Zürih takımıyla deplasmanda oynadığı mücadelede de tribünlerde bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açılmıştı. Stattaki güvenlik görevlileri de bu rezalete sessiz kalmıştı.
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Futbol sahalarındaki bu rezaletler ihtar ve küçük para cezalarıyla geçiştirilmişti. Ayrıca Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynadığı birçok maçta terör örgütü yandaşları sahaya girerek maçın durmasına da neden olmuştu.