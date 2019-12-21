UEFA'dan yeni 'asker selamı' skandalı! Rezalette ikinci perde...
Asker selamı nedeniyle milli futbolcularımıza, TFF’ye ve Başakşehirli oyunculara soruşturma açan UEFA, Disiplin Talimatı’nın 41/6. maddesi üzerinden skandal kararlarına yenisini ekledi. Merih'in takım arkadaşı Dybala hakkında çıkan karar ise şok etkisi yarattı.
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Asker selamı nedeniyle milli futbolcularımıza, TFF’ye ve Başakşehirli oyunculara soruşturma açan UEFA, Disiplin Talimatı’nın 41/6. maddesi üzerinden skandal kararlarına yenisini ekledi...
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Milli Takımı’ın EURO 2020 Elemeleri’ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra Mehmetçik’e destek için asker selamı veren 16 futbolcumuz ve TFF’ye kınama verildi. Ayrıca 50 bin Euro para cezası kesildi. Kınama alan isimler şöyle:
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"Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun , Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci."
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UEFA, Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’nde Avusturya ekibi Wolfsberger ile oynanan ve İrfan Can Kahveci’nin golünün ardından turuncu lacivertli 6 futbolcunun asker selamını da ‘siyasi’ bularak soruşturma açmıştı.
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UEFA, bu soruşturmada golü atan milli oyuncu İrfan Can Kahveci ile birlikte asker selamı veren Azubuike, Edin Visca, Robinho, Mehmet Topal ve Caiçara’yı disiplin kuruluna sevk etmişti.
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Bu 6 futbolcuya da kınama verildiği açıklandı. Konu ile ilgili CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA’nın aldığı bu karara büyük tepki gösterdi. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kınama cezasıyla ilgili “Avukatlarımızla çok iyi bir savunma hazırladık. Hatta 32 civarında örnek verdik ki bunlardan 5 tanesi bizim maçımızdan sonra yapılan selamlar” dedi.
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Gümüşdağ, şöyle devam etti: “Bu savunmadan sonra bugün (dün) soruşturmanın sonucu geldi. Para cezası yok. Sadece kınama var. Fakat biz kınanacak bir şey yapmadık. Kınama cezasının doğru olmadığını düşünüyorum ve kabul etmiyorum. Maalesef bu çifte standartlar UEFA’da oluyor. Yani bugüne kadar yapılanlar, hatta bizim oynadığımız karşılaşmadan sonra asker selamları veren futbolcular disiplin soruşturmasına dahi tutulmadı.”
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Dybala’nın asker selamına ceza çıkmadı
UEFA, Juventus’un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala’nın da soruşturma geçirdiğini ancak yıldız ismin ceza almadığını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcular ve Medipol Başakşehirli futbolculara asker selamı nedeniyle kınama cezası veren UEFA, aynı selamı veren Arjantinli futbolcu Paulo Dybala’yı ise es geçti...
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Juventus’un 26 Kasım’da Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ve İtalyan ekibinin 1-0’lık kazandığı Atletico Madrid mücadelesinde golünü attıktan sonra takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Merih Demiral’a dönerek asker selamı veren Arjantinli futbolcunun da soruşturma geçirdiği ancak cezaya gerek görülmediği belirtidi.
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Merih’in ve Dybala’nın selamı İtalya’da gündem olurken Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, “Davranış bizim etik kurallarımızı çiğnemiyor” demişti.