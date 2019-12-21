UEFA'dan yeni 'asker selamı' skandalı! Rezalette ikinci perde...

Gümüşdağ, şöyle devam etti:

“Bu savunmadan sonra bugün (dün) soruşturmanın sonucu geldi. Para cezası yok. Sadece kınama var. Fakat biz kınanacak bir şey yapmadık. Kınama cezasının doğru olmadığını düşünüyorum ve kabul etmiyorum. Maalesef bu çifte standartlar UEFA’da oluyor. Yani bugüne kadar yapılanlar, hatta bizim oynadığımız karşılaşmadan sonra asker selamları veren futbolcular disiplin soruşturmasına dahi tutulmadı.”