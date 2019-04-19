UEFA'dan flaş açıklama! Cüneyt Çakır...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City'e 4-3 yenilmesine rağmen Tottenham turu atlayan takım olmuştu. Karşılaşmayı yöneten Cüneyt Çakır'ın kararları ise tartışma konusu oldu. Kararlar tartışılmaya devam ederken UEFA'dan sok dakika açıklaması geldi.
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Tottenham'ın üçüncü golü essnasında Fernando Llorente'nin korner atışında attığı golü koluyla atıp atmadığı tartışma yaratırken, hakem Cüneyt Çakır pozisyonu VAR monitöründen izledi.
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Pozisyonun ardından gol kararı vermiş, bu karar Tottenham'a Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali getirmişti. Etihad Stadyumu'ndaki VAR kullanımı sonrası Cüneyt Çakır'ın, Llorente'nin golünü her açıdan izledi ve kararı verdi.
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Telegraph'ta yayınlanan haberde, UEFA, Cüneyt Çakır'ın aldığı kararı inceledi... UEFA, bu sezonki kurallar ile sezon sonunda değişecek kuralların karşılaştırmasını yaptı ve şu noktaya dikkat çekildi:
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Yürürlükte olan kurallara göre şu an kasıtlı olmayan durumda kola çarparak filelere giden topa gol kararı verilebiliyor.
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Bu sezon etik olarak doğru olmadığı gerekçesiyle hakemlere bu tip pozisyonlarda elle oynama çalabilecekleri belirtilmekle birlikte kurala göre doğru olduğuna dikkat çekildi.
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Ancak gelecek sezondan itibaren IFAB kurallarında yapılacak değişiklikle, kasıt olmasa bile koldan fileleri giden toplara gol kararı verilemeyeceğinin altı çizildi.
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"KARAR, SENEYE YANLIŞ!"
Bu pozisyonun bu sezon değil de gelecek sezonki bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yaşanması durumunda ise Çakır'ın bu kararıyla yanlış düdük çalmış olacağına dikkat çekildi.