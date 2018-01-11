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Futbol

Yılın 11'inde Neymar şoku! Ortalık karıştı...

Bu sene 17'ncisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2017 yılının en iyi 11'i, 8,7 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi. Yılın 11'inde Neymar'ın olmaması ise dikkat çekti! İşte yılın 11'i;

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Gianluigi Buffon (Juventus)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Dani Alves (PSG)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Giorgio Chiellini (Juventus)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sergio Ramos (Real Madrid)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Marcelo (Real Madrid)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Kevin De Bruyne (Manchester City)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Toni Kroos (Real Madrid)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Luka Modric (Real Madrid)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Eden Hazard (Chelsea)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Lionel Messi (Barcelona)

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Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

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