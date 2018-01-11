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Yılın 11'inde Neymar şoku! Ortalık karıştı...
Futbol
Yılın 11'inde Neymar şoku! Ortalık karıştı...
Bu sene 17'ncisi düzenlenen
UEFA
Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
1 / 12
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2017 yılının en iyi 11'i, 8,7 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi. Yılın 11'inde Neymar'ın olmaması ise dikkat çekti! İşte yılın 11'i;
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
2 / 12
Gianluigi Buffon (Juventus)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
3 / 12
Dani Alves (PSG)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
4 / 12
Giorgio Chiellini (Juventus)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
5 / 12
Sergio Ramos (Real Madrid)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
6 / 12
Marcelo (Real Madrid)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
7 / 12
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
8 / 12
Toni Kroos (Real Madrid)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
9 / 12
Luka Modric (Real Madrid)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
10 / 12
Eden Hazard (Chelsea)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
11 / 12
Lionel Messi (Barcelona)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
11.01.2018 - 15:27
SON GÜNCELLEME
11.01.2018 - 16:09
12 / 12
Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
Neymar
Futbol
La Liga
Premier League
UEFA
UEFA Yılın 11'i
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