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Futbol

UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı

UEFA, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:

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1 - Real Madrid

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2 - Bayern Münih

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3 - Barcelona

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4 - Manchester United

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5 - Juventus

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6 - Milan

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7 - Benfica

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8 - Porto

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9 - Liverpool

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10 - Arsenal

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20 - Galatasaray

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47 - Fenerbahçe

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51 - Beşiktaş

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113 - Trabzonspor

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