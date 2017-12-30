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UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı
Futbol
UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı
UEFA
, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
1 / 14
1 - Real Madrid
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
2 / 14
2 - Bayern Münih
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
3 / 14
3 - Barcelona
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
4 / 14
4 - Manchester United
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
5 / 14
5 - Juventus
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
6 / 14
6 - Milan
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
7 / 14
7 - Benfica
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
8 / 14
8 - Porto
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
9 / 14
9 - Liverpool
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
10 / 14
10 - Arsenal
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
11 / 14
20 - Galatasaray
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
12 / 14
47 - Fenerbahçe
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
13 / 14
51 - Beşiktaş
Spor Arena Haber
30.12.2017 - 21:36
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 21:36
14 / 14
113 - Trabzonspor
Galatasaray
Fenerbahçe
UEFA
Süper Lig
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