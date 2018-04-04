UEFA tehlikesi öncesi G.Saray'ı çıldırtan olay!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray, son günlerde çok ilgi çekici bir olay yaşıyor. Olay ise futbolcunun takımla hiçbir resmi maça çıkmayan ancak bugüne kadar kulüpten tam 4 milyon TL para alması.
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AJANSLAR
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Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AJANSLAR
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İşte Galatasaray'daki kriz...
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AJANSLAR
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4 yıl önce 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’a alınan Endoğan Adili, sarı kırmızılı forma altında deyim yerinde ise topa vurmadı ancak parasını aldı. Yıllardır kadro dışı olan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Endoğan Adili ile yönetim geçtiğimiz hafta masaya oturdu. Yaşanan soruna çözüm bulmak amacıyla sözleşmesini feshetmek için Endoğan ile görüşen sarı kırmızılılar aldıkları yanıtla şaşkına döndü.
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AJANSLAR
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Bütün takım imzaladı Endoğan Adili itiraz etti
UEFA’ya iletmek üzere tüm oyunculardan borçsuzluk kağıdına imza alan yöneticilerle görüşmesinde Endoğan Adili sürpriz bir çıkış yapıp alacakları ödenmeden imza atmayacağını bildirdi. Galatasaray’dan ayda tam 112 bin 500 TL alan ve yılda 1 milyon 125 bin TL garanti parası olan Endoğan Adili, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile masaya oturdu. Sarı kırmızılı idareci, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Endoğan Adili’ye, “Sana bu yılki tüm paranı ve alacağını hemen şimdi ödeyelim, sözleşmeni feshedelim” teklifini yapıp Galatasaray’ın 400 bin Euro ödediği bonservisini de bedelsiz vermeyi önerdi.
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AJANSLAR
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Abdürrahim Albayrak’ın tepesini attıran yanıt
Ancak Albayrak, Endoğan Adili’den hiç beklemediği bir yanıt aldı: “Ben böyle maaşı hiçbir yerde bulamam. Bana yurt dışında en fazla 4 yada 5 bin Euro aylık maaş verirler. Kontratımı fesh etmem!” İşte bu yanıt Florya’da hem teknik heyet, hem de Abdurrahim Albayrak’ı kızdırdı. Galatasaray’da yıllardır resmi maçlarda topa vurmadan aylık 112 bin 500 TL maaş alan Endoğan Adili, halen U21 takımı antrenman yapıyor, kontratı da 2019 Mayıs’ta bitiyor.
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: AJANSLAR
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4 yıldır ayağını topa sürmeyen endoğan Adili Galatasaray'da kriz yarattı. Endoğan Adili, İsviçre doğumlu. Türk ve İsviçre pasaportu taşıyor. Basel’den 4 sezon önce alındı. 2015-2016 sezonunda İsviçre İkinci Lig ekibi FC Will’e kiralandı. 3 maçta toplam 66 dakika oynayıp, hiçbir resmi maçta forma giymediği Galatasaray’a geri döndü.