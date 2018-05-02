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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>UEFA resmen açıkladı! Listede tek Türk…
Futbol

UEFA resmen açıkladı! Listede tek Türk…

UEFA, 2018 yılında dikkatle izlenmesi gereken futbolcuları sıraladı.

Fotoğraflar: Arşiv
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İşte aralarında tek Türk ismin yer aldığı o liste:

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Ethan Ampadu, Chelsea, 17

Fotoğraflar: Arşiv
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Houssem Aouar,Lyon, 19

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Leon BaileyLeverkusen, 20

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Jan-Fiete Arp,Hamburg, 17

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Sander Berge,Genk, 19

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Fedor Chalov,CSKA, 19

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Federico Chiesa,20, Fiorentina

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Nicolo Barella, Cagliari, 20

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Yusuf Yazıcı,20, Trabzonspor

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Phil Foden,17, Manchester City

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Frenkie de Jong,Ajax, 20

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Ante Coric,Dinamo Zagreb, 20

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Emmanuel Bonaventure Dennis,Club Brugge, 20

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Matthijs de Ligt, Ajax, 18

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Mikkel Duelund,Midtjylland, 20

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Martin Graiciar,18, Slovan Liberec

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Amine Gouiri,Lyon, 17

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Ivan Ignatyev,Krasnodar, 18

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Kirill Kirilenko,Dinamo Brest, 17

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Justin Kluivert,Ajax, 18

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Dennis Man,FCSB, 16

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Pedro Neto,Lazio, 17

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Abel Ruiz,Barcelona, 17

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Jadon Sancho,Dortmund, 17

Fotoğraflar: Arşiv
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Ryan Sessegnon,Fulham, 17

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Mile Svilar,Benfica, 18

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Ferrán Torres,Valencia, 17

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Messi ve Iniesta harika başarıları burada! La Liga'da 25. kez şampiyonluğa ulaşan Barça'da, Messi ve Iniesta toplamda 32. kupalarını kazandılar. İzlemek için videoya tıklayınız...

Fotoğraflar: Arşiv
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