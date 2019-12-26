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Futbol
25 Aralık 2019 - 21:59,

UEFA resmen açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark

UEFA; galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, turnuva zaferi ve turnuvaya katılma sayısı gibi kriterleri temel alarak 1955 ila 2019 yılları arasında Avrupa futbolunun en başarılı takımlarını sıraladı.

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Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı listede ilk 5'te bir İtalyan, bir İngiliz, bir Alman ve iki İspanyol takımı yer aldı.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 1955 ila 2019 yılları arasında Avrupa futbolunun en başarılı takımlarını sıraladı. Avrupa kupalarına katılma sayısı, turnuva galibiyeti, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol ve yenilen gol gibi kriterler baz alınarak hazırlanan listede Türk takımları ilk 20'de kendilerine yer bulamadı. (Sabah)

Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yer aldığı liste şu şekilde oluştu...

31. Real Madrid CF

1. Real Madrid CF

4

2. FC Bayern München

53. FC Barcelona

3. FC Barcelona

64. Manchester United FC

4. Manchester United FC

75. Juventus

5. Juventus

86. AC Milan

6. AC Milan

97. Liverpool FC

7. Liverpool FC

108. SL Benfica

8. SL Benfica

119. FC Porto

9. FC Porto

1210. AFC Ajax

10. AFC Ajax

1311. FC Dynamo Kiev

11. FC Dynamo Kiev

12. Arsenal FC

13. Celtic FC

14. FC Inter

15. Chelsea FC

16. RSC Anderlecht

17. Atlético Madrid

18. PSV

19. Borussia Dortmund

20. Rangers FC

1423. Galatasaray

23. Galatasaray

1547. Fenerbahçe

47. Fenerbahçe

1655. Beşiktaş

55. Beşiktaş

17116. Trabzonspor

116. Trabzonspor

18315. Başakşehir

315. Başakşehir

19

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