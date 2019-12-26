UEFA resmen açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark
UEFA; galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, turnuva zaferi ve turnuvaya katılma sayısı gibi kriterleri temel alarak 1955 ila 2019 yılları arasında Avrupa futbolunun en başarılı takımlarını sıraladı.
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Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı listede ilk 5'te bir İtalyan, bir İngiliz, bir Alman ve iki İspanyol takımı yer aldı.
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 1955 ila 2019 yılları arasında Avrupa futbolunun en başarılı takımlarını sıraladı. Avrupa kupalarına katılma sayısı, turnuva galibiyeti, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan gol ve yenilen gol gibi kriterler baz alınarak hazırlanan listede Türk takımları ilk 20'de kendilerine yer bulamadı. (Sabah)
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yer aldığı liste şu şekilde oluştu...