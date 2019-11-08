UEFA resmen açıkladı! Galatasaray...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA resmen açıkladı! Galatasaray...
GeriFutbol UEFA resmen açıkladı! Galatasaray...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
08 Kasım 2019 - 11:39,

UEFA resmen açıkladı! Galatasaray...

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı. UEFA kulüpler sıralamasındaki takımların ve temsilcilerimizin durumu belli oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Puan alamayan Galatasaray sıralamada gerilemeye devam ediyor. İşte Türk takımlarının sıralamadaki yerleri.

225

25

BEŞİKTAŞ JK: 54.000

324

24

DYNAMO KYIV: 54.000

423

23

VILLARREAL: 56.000

522

22

FC ZENIT: 62.000

621

21

AJAX: 65.500

720

20

SL BENFICA: 66.000

819

19

NAPOLI: 68.000

918

18

OLYMPIQUE LYONNAIS: 69.000

1017

17

FC PORTO: 71.000

1116

16

SHAKHTAR DONETSK: 71.000

1215

15

AS ROMA: 73.000

1314

14

CHELSEA: 75.000

1413

13

BORUSSIA DORTMUND: 76.000

15

12

TOTTENHAM HOTSPUR: 78.000

1611

11

SEVILLA FC: 84.000

1710

10

MANCHESTER UNITED: 85.000

189

9

ARSENAL: 88.000

198

8

LIVERPOOL: 91.000

207

7

PARIS SAINT-GERMAIN: 94.000

216

6

MANCHESTER CITY: 102.000

225

5

JUVENTUS: 106.000

234

4

BAYERN MUNICH: 112.000

243

3

ATLETICO MADRID: 114.000

252

2

FC BARCELONA: 114.000

26

1 - REAL MADRID: 126.000

27171

171

TRABZONSPOR: 6.280

2893

93

BAŞAKŞEHİR: 15.500

2964

64

GALATASARAY: 22.500

3047

47

FENERBAHÇE SK: 31.500

31

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Maç sırasında korkutan anlar! Ucuz atlattı...
Spor dünyası bunu konuşuyor! Aradaki yaş farkı 49...
UEFA resmen açıkladı! Galatasaray...
Fenomen Ronaldo'yu görenler yine şaşırdı! Bir kez daha...