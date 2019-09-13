UEFA resmen açıkladı! Beşiktaş...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Avrupa Kupaları’nda son 5 yılındaki durumları baz alıp hazırladığı güncel kulüp sıralaması listesinde en başarılı Türk kulübü belli oldu.
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1
İlk 20 sırada İngiltere’den 6, İspanya’dan 4, İtalya’dan 3, Almanya, Fransa ve Portekiz’den 2’şer ve Ukrayna’dan da 1 takım listeye adını yazdırdı.
2
Son yıllarda Avrupa’da yer alan temsilcilerimiz Başakşehir 111, Osmanlıspor 136, Konyaspor 147, Yeni Malatyaspor 159, Trabzonspor 160, Akhisarspor ise 161. olarak sıralandı.
3
İşte Avrupa'nın en başarılı takımların sıralaması ve 3 büyüklerin yer aldığı konumu...
4
1- Real Madrid
121.000 puan
5
2- Atletico Madrid
109.000 puan
6
3- Barcelona
108.000 puan
7
4- Bayern Münih
104.000 puan
8
5- Juventus
99.000 puan
9
6- Manchester City
95.000 puan
10
7- PSG
86.000 puan
11
8- Liverpool
85.000 puan
12
9- Arsenal
81.000 puan
13
10- Manchester United
78.000 puan
14
24 - Beşiktaş
51.000 puan
UEFA'nın Avrupa Kupaları'ndaki son 5 yılı baz alarak güncellediği kulüpler sıralamasında Türkiye'den en başarılı konumu yine Beşiktaş elde etti.
15
39 - Fenerbahçe
31.500 puan
16
60 - Galatasaray
21.500 puan
17
Güneş etkisi...
Kara Kartal, 2015-16 sezonunda 7 bin, 2016-17’de 20 bin, 2017-18’de 19 bin, 2018-19’da 5 bin puan toplayıp genel ortalamada 51 binle Avrupa’nın en başarılı 25 kulübü arasında yer almayı başardı. Siyah-Beyazlılar, 2015-19 sezonları arasında kulüpte görev yapan Şenol Güneş’in yönetiminde Avrupa’da önemli başarılar elde etmişti.
18
Şampiyonlar Ligi’nde namağlup lider olarak grup aşamalarından lider olarak çıkan Kartal, Güneş’in yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finali de görmüştü.