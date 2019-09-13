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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
13 Eylül 2019 - 13:18,

UEFA resmen açıkladı! Beşiktaş...

Avrupa Kupaları’nda son 5 yılındaki durumları baz alıp hazırladığı güncel kulüp sıralaması listesinde en başarılı Türk kulübü belli oldu.

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1

İlk 20 sırada İngiltere’den 6, İspanya’dan 4, İtalya’dan 3, Almanya, Fransa ve Portekiz’den 2’şer ve Ukrayna’dan da 1 takım listeye adını yazdırdı.

2

Son yıllarda Avrupa’da yer alan temsilcilerimiz Başakşehir 111, Osmanlıspor 136, Konyaspor 147, Yeni Malatyaspor 159, Trabzonspor 160, Akhisarspor ise 161. olarak sıralandı.

3

İşte Avrupa'nın en başarılı takımların sıralaması ve 3 büyüklerin yer aldığı konumu...

4

1- Real Madrid

121.000 puan

52- Atletico Madrid

2- Atletico Madrid

109.000 puan

63- Barcelona

3- Barcelona

108.000 puan

74- Bayern Münih

4- Bayern Münih

104.000 puan

85- Juventus

5- Juventus

99.000 puan

96- Manchester City

6- Manchester City

95.000 puan

107- PSG

7- PSG

86.000 puan

118- Liverpool

8- Liverpool

85.000 puan

129- Arsenal

9- Arsenal

81.000 puan

1310- Manchester United

10- Manchester United

78.000 puan

1424 - Beşiktaş

24 - Beşiktaş

51.000 puan

UEFA'nın Avrupa Kupaları'ndaki son 5 yılı baz alarak güncellediği kulüpler sıralamasında Türkiye'den en başarılı konumu yine Beşiktaş elde etti.

1539 - Fenerbahçe

39 - Fenerbahçe

31.500 puan

1660 - Galatasaray

60 - Galatasaray

21.500 puan

17Güneş etkisi...

Güneş etkisi...

Kara Kartal, 2015-16 sezonunda 7 bin, 2016-17’de 20 bin, 2017-18’de 19 bin, 2018-19’da 5 bin puan toplayıp genel ortalamada 51 binle Avrupa’nın en başarılı 25 kulübü arasında yer almayı başardı. Siyah-Beyazlılar, 2015-19 sezonları arasında kulüpte görev yapan Şenol Güneş’in yönetiminde Avrupa’da önemli başarılar elde etmişti.

18

Şampiyonlar Ligi’nde namağlup lider olarak grup aşamalarından lider olarak çıkan Kartal, Güneş’in yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finali de görmüştü.

19

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