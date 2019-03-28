UEFA genel kurul için rapor istedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA genel kurul için rapor istedi
GeriFutbol UEFA genel kurul için rapor istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
28 Mart 2019 - 07:40,

UEFA genel kurul için rapor istedi

Mali Genel Kurul'da idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimine bir şok daha...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/16

Galatasaray'da 23 Mart’ta yapılan Mali Genel Kurul’da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edilmesine karşısın idari olarak 331’e karşı 358 oyla idari edilmemişti.

2/16

Galatasaray'da idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, tüzük gereği bir ay içerisinde seçime gitmek zorunda.

3/16

Ancak zorunlu seçim kararı ile sonuçlanan genel kurulun ardından başkan Mustafa Cengiz düzenlediği basın toplantısında yönetim olarak görevlerinin başında oludkalırı söyledi.

4/16

Mustafa Cengiz, genel kurulda alınan kararlara karşı hukuki olarak mücadele edeceklerini belirterek, "Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir" açıklamasını yaptı.

5/16

Bazı hukukçular ise Mustafa Cengiz yönetiminin 23 Nisan'a kadar mahkemeden tedbir kararı aldırması gerektiğini ve 23 Mayıs’a kadar da bir seçim yapılması gerektiğini ifade ederken...

6/16

Bazı hukukçular ise Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 ay içinde seçim kararı almaması durumunda sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanabileceğini ifade ediyor.

7/16

Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler UEFA'nın da gündemine girdi.

8/16

Galatasaray ve birçok kulübü artık yakından takip eden UEFA, Mali Genel Kurul’daki ibrasızlık konusu ile alakalı, sarı kırmızılı yönetimin kapısını çaldı.

9/16

Bu doğrultuda yetkililer, “Galatasaray’da neler oluyor?” diyerek G.Saray Kulübü’nde yaşanan ve yıllar boyunca unutulmayacak genel kurul üzerine kapsamlı, detaylı bilgi ve rapor istedi.

10/16

UEFA’nın talebi üzerine, yönetim hemen harekete geçti.

11/16HAZIRLANIP GÖNDERiLDi

HAZIRLANIP GÖNDERiLDi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, UEFA’nın istediği bilgi ve raporları hazırlayıp gönderdi.

12/16

Galatasaray geçtiğimiz günlerde CAS'tan gelen haberle sevinmişti.

13/16

Sarı kırmızılı kulüp, uzlaşma anlaşmasının UEFA Yargı Komisyonu tarafından reddedilmesine yönelik yapılan itirazın, CAS tarafından kabul edildiğini açıkladı.

14/16

Son yaşananların Galatasaray açısından ne gibi sonuçlar doğuracağı merak konusu.

15/16
16/16
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya büyük şok!

Transferi resmen duyurdular! Ozan Kabak...

Fenerbahçe'de idmana damga vuran an!

Bir devrin sonu! Dev anlaşma sağlandı...