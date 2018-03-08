UEFA gecesine Mesut Özil damgası!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçlarından sürpriz sonuçlar çıktı. Geceye Mesut Özil, Beşiktaş'tan Lyon'a giden Marcelo ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma damga vurdu.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Fotoğraflar: Ajanslar
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UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçlarından sürpriz sonuçlar çıktı. Geceye Mesut Özil ve Beşiktaş'tan Lyon'a giden Marcelo damga vurdu.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Fransız temsilcisi Lyon, Beşiktaş'tan transfer ettiği Marcelo'nun 68. dakikada attığı golle deplasmanda CSKA Moskova'yı 1-0 mağlup etti.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Gecenin diğer maçında Bruma'nın formasını giydiği Leipzig evinde Zenit'i 2-1 mağlup etti. Red Bull Arena'da oynanan maçta konuk ekip Zenit'in golünü 86. dakikada Criscito atarken ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Bruma ve 77. dakikada Timo Werner kaydetti.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan sahasında Mesut Özil'in ekibi Arsenal'e 2-0 mağlup oldu. San Siro'da oynanan maçta Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mkhitaryan ve 45. dakikada Rmasey kaydetti. Arsenal'in attığı iki golün de asistini Mesut Özil yaptı.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Gecenin sürprizi Almanya'dan geldi. Borussia Dortmund sahasında Salzburg'a 2-1 mağlup oldu. Signal Iduna Park'ta oynana maçta ev sahibi ekibin golünü 62. dakikad Schürrle atarken konuk ekip Salzburg'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada penaltıdan ve 56. dakikalarda Valon Berisha kaydetti.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Atletico Madrid evinde karşılaştığı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Wanda Metropolitano'da oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Saul Niguez, 47. dakikada Diego Costa ve 90. dakikada Koke attı.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Gecenin gollü maçlarından olan mücadelede Lazio evinde Kinamo Kiev ile 2-2 berabere kaldı. Olimpico Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Dinamo Kiev'in gollerini 52. dakikada Viktor Tsygankov ve 79. dakikada Moraes atarken ev sahibi Lazio'nun gollerini 54. dakikada Immobile ve 62. dakikada Anderson kaydetti.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Sporting Lisbon evinde Viktoria Plzen'i 2-0 ile geçti. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45. ve 49. dakikalarda Fredy Montero kaydetti.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Marsilya evinde oynadığı maçta Atletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti. Velodrome Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Atletic Bilbao'in tek golünü 45. dakikada penaltıdan Aduriz atarken ev sahibi Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 45. saniye ve 57. dakikalarda Ocampos ve 14. dakikada Payet attı.