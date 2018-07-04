Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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'UEFA Fenerbahçe'nin cezasını kaldıracak'! Ali Koç'un o hamlesi...
Fotomaç yazarı Gürcan Bilgiç, UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği transfer yasağı cezası ile ilgili sürpriz bir iddiada bulundu.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fotomaç yazarı Gürcan Bilgiç, UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği transfer yasağı cezası ile ilgili sürpriz bir iddiada bulundu.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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BİR AYDA 50 MİLYON DOLAR
Aziz Yıldırım seçime yaklaşılan günlerde kulübe cebinden 30 milyon dolar verdiğini söyledi. 20 yıllık başkanlık süresi içinde bu rakamı harcarken, Ali Koç birinci ayı dolduğunda 50 milyon doları kulübün kasasına koymuştu bile. Sermaye artırımından bahsediyoruz.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Kulübün hakkına düşen 250 milyon lirayı yeni yönetim "geri almamak üzere" derneğe hibe etti. Bunu borsaya iliştirdi ve şimdi hisse sahiplerinin katkısıyla birlikte 313 milyon liralık para girişini, Futbol AŞ'ye sağlayacaklar. Transfer sınırlamasını kaldırmak için buldukları bir formüldü bu. Para kasaya girince, UEFA'nın sınırlamalarda geri çekilmesi, "yedi milyon Euro ve sattığın kadar" kararından vazgeçmesi bekleniyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'nin kombine satışlarının 31 bine ulaştığı açıklandı. Stadın önünde kuyruklar devam ediyor ve kale arkaları ile birlikte rekor rakama ulaşabilirler. Tek transfer yapılmadığı halde, taraftarın takımına ve kulübüne bu kadar sahip çıkması, cebindeki parayı kulüp kasasına sokması, her şey bir tarafa şikayet edilen kadroyu izlemek için saatlerce beklemesi, tek şeyi gösteriyor; Fenerbahçeliler eve dönüyor. Aziz Yıldırım'ın gidişinden sonra, değişen yönetim ve başkan ile taraftardaki bıkkınlık, küskünlük, isteksizlik veya inançsızlık artık sona erdi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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70 milyon euro'luk transfer harcaması ile Yıldırım yönetimi bu heyecanı yaratmıştı. Ali Koç ise şampiyonluk vaat etmeden sadece "Artık felsefemiz değişiyor" diyerek daha fazlasını peşine taktı. Bu insanlar gelen oyuncular için değil, giden başkan nedeniyle stada geri dönüyorlar. Sürekli hakaret işittikleri, küçük görüldükleri tarzın bittiğinin farkına vararak, tekrar Fenerbahçe'ye sahip çıkıyorlar.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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KOCAMAN İTİRAFLAR
Twitter'da gündemi takip ederken, Aykut Kocaman'ın trend topic (TT) olduğunu gördüm.Merak edip, bakınca peş peşe itiraflar okumaya başladım. Dünya Kupası'nda kazanıp, yoluna devam eden takımların büyük bölümünün, Aykut Kocaman'ın geçen sezon organize ettiği oyun tarzını benimsediğini görenler, "Haksızlık yapmışız" moduna geçmişlerdi.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Aykut Hoca bunu "İyi değil ama kazanan oyun" olarak açıkça tarif etmişti. Takım dengesi, rakibin önemsenmesi, önce gol yememek üzerine kurulan taktik disiplin ve rakipten daha çok koşup, mücadele etmek. Bu süreçte rekor puan topladı ama üç puan farkla ikinci olabildi. O yüzden, herkesin şikayet ettiği durumu, "Bu kararı vermekte geç kaldım, hata yaptım" diyerek açıkladı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Dünya'da artık ekmek aslanın ağzında ve hiçbir takım diğerine; "Gel, buyur" demiyor. Meksika Brezilya'ya kök söktürüyor, Güney Kore Almanlar'ı yeniyor, Uruguay ise Arjantin'i eliyor. Philip Cocu, takımını tarif ederken bunlara değiniyor ve hızlı pas oyunu için uğraşacaklarını söylüyor. Eğer takımın oyuncu kalitesi değişmez ise bunun için çalışacak ama yapamayacak. Aykut Hoca'nın dediği gibi doğru oyun ile herkesin aklındaki "iyi oyunu" bir araya getirmek için kadronun da yeterlilik göstermesi gerekir.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçeliler dikkat! Transferdeki son gelişmeler burada... Sarı-lacivertli kulüp, Bas Dost ve Jack Wilshere transferlerini açıklama noktasına geldi... Fenerbahçe'deki son dakika gelişmelerini Muhabirimiz Ahmet Ercanlar aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...