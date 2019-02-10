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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik / Fotoğraflar: AP
10 Şubat 2019 - 12:20,

UEFA Başkanı Ceferin açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjde...

Geçtiğimiz günlerde yeniden UEFA başkanlığına seçilen Aleksander Ceferin, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

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Sloven futbol adamı, Finansal Fair Play kurallarında yumuşamaya gidileceğini açıkladı.

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UEFA'nın Roma'da düzenlenen seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Aleksander Ceferin'den flaş bir açıklama geldi.

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Sloven futbol adamı, İtalya'da yayım yapan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili yapacakları düzenlemeleri duyurdu.

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Ceferin, UEFA ile FFP anlaşması bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpleri yakından ilgilendiren beyanatında şunları söyledi:

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"Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturabilmek için Finansal Fair Play kurallarında reforma gideceğiz. "

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"Her kulübün kendi potansiyelini sonuna dek işletmesini istiyoruz."

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Sloven futbol adamının bu sözleri, FFP anlaşması bulunan; ancak maddi açıdan yeterli kaynaklara sahip kulüplere, transferlerde daha büyük özgürlük tanınacağı şeklinde yorumlandı.

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UEFA'nın bu yolla futbol piyasasına daha çok sıcak paranın girmesini hedeflediği konuşuluyor.

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Real Madrid derbi maçta deplasmanda Atletico Madrid'i devirdi! (VİDEO)

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