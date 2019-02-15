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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15 Şubat 2019 - 08:34,

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi Arsenal'den

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece Galatasaray-Benfica maçı dışında önemli karşılaşmalar oynandı...

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Gecenin şok skoru Premier Lig devlerinden Arsenal'den geldi...

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Konuk ekipte geleceği merak konusu olan Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. -4 derecede oynanan mücadelede Londra temsilcisi beklenildiği gibi fırsatları kaçıran taraf oldu.

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Ancak 45. dakikada duran top kazanan BATE, Igor Stasevich’in ortasında Stanislav Dragun’un kafasıyla soyunma odasına 1-0 önde girdi.

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As kadroya rağmen...

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili bir oyun ortaya koyan Arsenal, Belarus temsilcisi karşısında bir türlü aradığı golü bulamadı. Sahaya as kadrosu ile çıkan Kırmızı- Beyazlılar, birçok pozisyondan yararlanamazken, karşılaşmadan da 1-0 mağlup ayrıldı. Rakibine dirsek atan Arsenal’in forveti Alexandre Lacazette ise 85’te kırmızı kart gördü.

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UEFA Avrupa Ligi'nin her zaman favori takımlarından Sevilla ise İtalyan ekibi Lazio'yu deplasmanda Ben Yedder'in golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

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Chelsea, İsveç'te Malmö karşısında ilk yarıda Barkley ve Giroud'un golleriyle maçtan 2-1 üstün ayrıldı. Stamford Bridge'de avantajlı taraf Maviler...

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Napoli ise Zurih'te rahat bir maç çıkardı ve rakibini 3-1'le mağlup ederek İtalya'ya döndü.

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Sonucu en çok merak edilen maçlardan olan Shakhtar-Frankurt mücadelesi ise 2-2 sona erdi. Ev sahibi maçı 10 kişi tamamladı.

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Toplu sonuçlar ise şöyle;

BATE Borisov 1-0 Arsenal

Galatasaray 1-2 Benfica

Krasnodar 0-0 Bayer Leverkusen

Lazio 0-1 Sevilla

Olympiakos 2-2 Dinamo Kiev

Rapid Wien 0-1 Inter

Rennes 3-3 Real Betis

Slavia Prag 0-0 Genk

Celtic 0-2 Valencia

Club Brugge 2-1 Salzburg

Malmö 1-2 Chelsea

Shaktar Donetsk 2-2 Frankfurt

Sporting Lizbon 0-1 Villarreal

Viktoria Plzen 2-1 Dinamo Zagreb

Zürih 1-3 Napoli

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