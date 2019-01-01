UEFA açıkladı! O listede 2 Türk...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA açıkladı! O listede 2 Türk...
GeriFutbol UEFA açıkladı! O listede 2 Türk...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli
01 Ocak 2019 - 15:08,

UEFA açıkladı! O listede 2 Türk...

UEFA.com sitesinin muhabirleri, 2019 yılında mutlaka takip edilmesi gereken 50 genç yeteneği listeledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/8

2019 yılında mutlaka takip edilmesi gereken 50 genç yeteneğin arasında 2 de Türk var. Her ismin yanına kısa notlar düşülmüş.

2/8

Listenin en dikkat çeken ismi, kuşkusuz Jadon Sancho.

Dortmund ile harikalar yaratan Sancho'nun dışında Ilzat Akhmetov, Ethan Ampadu, Alban Lafont, Andriy Lunin, Emil Audero, Nicolo Barella ve Sander Berge de listede.

3/8

Real Madrid'in Brezilyalı genç yeteneği Vinicius Junior da listede göze çarpanlardan.

Nicolo Zaniolo, Dayot Upamecano, Martin Terrier , Emile Smith Rowe, Luka Ivanusec, Reiss Nelson, Oliver Skipp, Unai Simon ve Mykola Shaparenko da listede kendine yer bulmuş.

4/8

Benfica'dan Eintracht Frankfurt'a kiralanan, Bundesliga'da gol makinesine dönüşen Frankfurt Luka Jovic de listede yer alıyor.

Josip Brekalo, Rafa Camacho, Giorgi Chakvetadze, Weston McKennie , Callum Hudson-Odoi, Fedor Chalov, Samu Chukwueze ve Alphonso Davies de listede kendine yer bulmuş.

5/8

Fenerbahçe maçlarıyla profesyonel kariyerine başlayan Gedson Fernandes, dikkat çeken bir diğer isim.

Moussa Diaby, Joao Felix, Arnaut Groeneveld, Robert Gumny, Ianis Hagi, Ricard Puig, Dani Olmo, Amadou Haidara, Achraf Hakimi ve Kai Havertz de listede yer alıyor.

6/8

Listedeki ilk Türk Merih Demiral, yanına şu not düşülmüş:

Türk milli takımı için sahneye Kasım ayında çıktı. Stili Alpay Özalan'a benziyor.

7/8

Listedeki ikinci Türk ise Ozan Kabak, yanında şu not yer alıyor:

Takımındaki sakatlıklar sonrası forma şansı buldu ve fırsatı iyi değerlendirdi. Hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Kısa süre içerisinde milli takımda da kendisini izleyeceğiz.

8/8

Günün en popüler bahislerini kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

UEFA açıkladı! O listede 2 Türk...

Babası bombayı patlattı: Burak Yılmaz...

Fatih Terim biletini kesti: 'Kendine kulüp bul'

Gökhan Töre'ye 2. Lig'den sürpriz talip!