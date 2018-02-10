Üçü de Fenerbahçeli olacak... İmzalar Haziran'da!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şampiyonluk mücadelesini sürdürürken, yeni oyuncu arayışlarını da sürdüren sarı lacivertliler, alacağı üç ismi belirledi.
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Fenerbahçe, transferde gaza bastı... Medipol Başakşehir ile bu hafta kritik bir mücadeleye çıkacak ve şampiyonluk yarışındaki kaderini bir anlamda belirleyecek maçın hazırlıkları sürerken, sarı lacivertli teknik heyet ve yönetim de yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor... İşte o detaylar...
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Sarı-lacivertli kulüp, geleceğin takımını kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sezon başında 18 yaşındaki Eljif Elmas'la başlayan gençleştirme operasyonu transferin son gününde 19'luk Görkem Çelik ile devam etmişti. Önceki gün de 18 yaşındaki İsveçli stoper Andreas Kilit ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
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Fenerbahçe'nin gençleştirme hamlesindeki 3 yeni aday da ortaya çıktı. Buna göre sarı-lacivertlilerin, kulüplerinde 'geleceğin yıldızı' olarak gösterilen 3 Avrupalı ismi Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda gündemine aldığı bildirildi.
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İlk hedef Gent'in 23 yaşındaki atletik forveti Peter Olayinka. Kanarya'nın 1.88 boyundaki oyuncunun gelişimini yakından takip ederek sezon sonu girişimlere başlayacağı kaydedildi.
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Listedeki 2. ismin ise Glasgow Rangers'ın golcüsü Alfredo Morales olduğu ifade edildi. Bonservis bedeli 1 milyon euro olan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 maçta 13 gol kaydetti. Bir başka santrfor adayı ise Kızılyıldız'dan...
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1994 doğumlu Milan Pavkov için Sırbistan ekibi ile ilk temasların kurulduğu gelen haberler arasında. Hava topu hakimiyeti oldukça yüksek olan 1.93 boyundaki futbolcunun bu sezon 21 maçta 16 golü var. (Fotomaç)