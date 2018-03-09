Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Üç yıldıza kesik… Güneş’ten ilk 11’de büyük sürpriz!
Beşiktaş’ta gözler bugün oynanacak Gençlerbirliği maçına çevrildi… Siyah beyazlılarda puan kaybına tahammül yok.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Başkent ekibi karşısında sonuca çabuk gitmek ve maçı erken koparmak isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk 11’de flaş değişiklikler yapacak… Güneş, ilk etapta üç yıldıza kesik attı. İşte, bugün yaşanacaklar…
Foto: AJANSLAR
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Siyah beyazlılarda Pepe sakat, Quaresma cezalı… Teknik Direktör Şenol Güneş ise sol kanatta Caner’i yedek kulübesinde oturtacak. Bu oyuncunun yerine Adriano banko forma giyecek… Orta sahada da değişikliğe giden Teknik Direktör Güneş, Oğuzhan Özyakup’u kesti… Bu oyuncunun yerine Tolgay ilk 11’de.
Foto: AJANSLAR
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Forvette de Güneş’in son kararı Negredo oldu. Son Trabzonspor maçında asistleriyle karşılaşmanın kazanılmasında büyük rol oynayan İspanyol yıldız, Love’e geçit vermedi… İşte, Beşiktaş’ın bu akşam Gençlerbirliği karşısında sahada yer alacak muhtemel ilk 11’i…