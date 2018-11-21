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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: AP
21 Kasım 2018 - 23:16,

Tyson Fury devrimi! 63 kiloyu böyle verdi...

Dünya Ağırsıklet boksünüğn efsanevi ismi Wladimir Klitschko'yu devirerek büyük ün kazanan Tyson Fury'nin fiziksel değişimi dünya spor basınının gündemi oldu.

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Tyson Fury adını boksseverler son zamanlarda çok sık duyuyor. 2015'te Wladimir Klitschko'yu yenerek dünya çapında ün kazanan İngiliz boksör, büyük bir maçla karşı karşıya.

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İşte detaylar...

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Wladimir Klitschko'yu 3 sene evvel ringde mağlup ederek ağırsıkletin yeni kralı olan Tyson Fury, bu zaferin ardından fiziksel ve zihinsel problemler yaşadı.

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Ağır depresyonda olduğu ifade edilen dev boksör, galibiyetin ardından tam 180 kiloya ulaştı.

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Fury'nin son zamanda paylaştığı vücut fotoğrafları görenleri adeta hayrete düşürdü.

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Sıkı diyet ve sporla kilo veren Britanyalı, kilo vermekle kalmayarak fitleşti. Ketojenik diyet uygulayan Fury'nin zayıflama formülü ise şu şekilde...

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Her gün 3500 kalori aldı ve spor ile 2000 kalori verdi. Diyet ile vücuda giren keton maddelerini kesti.

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Karbonhidrat içeren besinleri tamamen ortadan kaldırdı. Et ve yumurta gibi protein değeri yüksek ürünleri tüketti.

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Sıkı ve disiplinli çalışma sonucunda Fury, Wladimir Klitschko'yu yendiği günden daha sıkı bir forma kavuştu.

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Ekmek ve makarna gibi hamur işini bırakan Fury, aldığı kalorinin büyük kısmını spor salonunda yakarak 12 raundu çıkaracak formunu yakaladı.

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1 Aralık'ta Deontay Wilder ile karşı karşıya gelecek olan Fury'nin eski günlerine dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.

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Fury, büyük zaferinin ardından Sefer Seferi ve Francesco Pianeta ringe çıksa da burada parlak performanslar sergileyemedi.

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